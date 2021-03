Le bilan Covid-19 en Algérie poursuit sa baisse importante

La décrue de l’épidémie de Covid-19 continue en Algérie, le bilan des contaminations enregistré ce dimanche 21 mars 2021, une nouvelle baisse.

La courbe épidémique de l’Algérie enregistre une baisse continue depuis des mois, ce qui marque une amélioration de la situation épidémiologique.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état de 91 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures en Algérie.

Tandis que 02 nouveaux décès ont étés recensés durant cette journée, alors que 93 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures en Algérie.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion à la Covid-19 en février dernier, a atteint 116.157 cas confirmés, dont 3057 décès, alors que le nombre de patients guéris est passé à 80.659.

Djamel Fourar a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,71 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 122 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l’AFP dimanche à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (541.918), devant le Brésil (292.752) et le Mexique (197.827).

Concernant la campagne de vaccination, plus de 425 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 18H00 GMT.