Le bétail importé secoue le marché : voici ce que vaut désormais le mouton local

Entre importations, encadrement des prix et afflux progressif de l’offre, le marché des moutons en Algérie montre des signes de stabilisation à quelques semaines de l’Aïd el-Adha 2025.

Les dernières semaines avaient laissé craindre une flambée incontrôlable des prix. Pourtant, à mesure que l’Aïd approche, le marché algérien du mouton semble retrouver un certain équilibre. Grâce aux décisions anticipées des autorités, notamment l’importation encadrée de bétail et le plafonnement des prix. Ainsi, l’offre se diversifie.

Dans plusieurs points de vente à travers le pays, les vendeurs notent une amélioration de la dynamique. Si l’affluence reste timide dans certains marchés, elle ne cesse d’augmenter à mesure que la fête religieuse se rapproche.

Importation des moutons, encadrement des prix, traque contre les spéculateurs… des décisions qui portent leurs fruits sur le terrain

Le dispositif mis en place par le gouvernement, combinant l’importation d’un million de têtes de bétail, fixation des prix pour le mouton importé et mesures contre la spéculation, commence à produire ses effets. L’abondance relative de l’offre permet de freiner les hausses, tout en garantissant une certaine diversité de prix et de gabarits pour les acheteurs.

Dans un marché populaire de Chéraga, à l’ouest d’Alger, les éleveurs reconnaissent que la situation s’est calmée :

« Le marché a été secoué au début, c’est vrai, mais maintenant on commence à voir plus de clients. Certains reviennent comparer, d’autres attendent le bon moment pour acheter », rapporte le journal El Khabar.

Les familles à revenus moyens ou modestes trouvent désormais des options adaptées à leur budget, sans renoncer à la tradition du sacrifice. L’arrivée progressive des cargaisons étrangères, réparties sur plusieurs ports du pays, a également évité les effets de concentration ou de rupture d’approvisionnement.

Bétail importé VS local : la concurrence fait baisser la demande pour le mouton algérien

Si la concurrence du bétail importé a pu susciter des inquiétudes dans les premiers jours, les éleveurs algériens comptent sur la qualité reconnue de leurs bêtes pour convaincre les acheteurs. Les races locales telles que Ouled Djellal ou El Houche, appréciées pour leur viande et leur résistance, gardent une place privilégiée sur le marché.

Les prix pour ces moutons varient selon la taille, la race et le poids. De plus, les prix varient considérablement d’une région à une autre, allant de 55 000 DA à 140 000 DA. Cependant, les vendeurs se montrent de plus en plus ouverts à la négociation : « Chaque client a son budget. Nous, on essaie de nous adapter tout en restant à flot », explique un éleveur.

La perspective d’un sursaut dans les jours précédant l’Aïd demeure solide. Beaucoup de familles attendent la dernière semaine pour acheter, espérant bénéficier de remises ou simplement par habitude.

Prix du bétail local de l’Aïd el-Adha 2025 : une tendance rassurante pour les ménages et les professionnels

Même si les équilibres restent fragiles, l’ensemble des acteurs semble reconnaître que cette année, la gestion anticipée du marché a permis d’éviter une crise. L’intervention de l’État, combinée à la réactivité des éleveurs, a permis de contenir la tension.

Le marché du mouton, s’il n’a pas encore retrouvé son dynamisme d’antan, avance dans une direction plus stable. Et avec l’Aïd en ligne de mire, tout laisse penser que l’activité va s’intensifier dans les prochains jours, dans une ambiance plus apaisée que prévu.