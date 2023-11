Le bel hommage de la FIFA à Belmadi et Slimani

La FIFA a rendu un bel hommage au sélectionneur national Djamel Belmadi et l’attaquant Islam Slimani. Et ce, après que les deux hommes se sont distingués au terme des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

Djamel Belmadi aura dirigé son 59ᵉ match à la tête des Verts, depuis sa nomination au poste de sélectionneur en août 2018, à l’occasion du dernier match face au Mozambique. Il est désormais exæquo avec Mekhloufi en attendant qu’il poursuive son aventure avec les Fennecs, en étant à distance du recordman des matchs, le cheikh Rabah Saâdane avec 72 rencontres dirigées. Cela n’est pas passé inaperçu de la FIFA qui a rendu hommage au sélectionneur national.

« Belmadi a atteint, à l’occasion de la deuxième journée au Mozambique (victoire 2-0), la deuxième marche du classement des entraîneurs ayant dirigé le plus souvent les Fennecs : 59 fois, à égalité avec Rachid Mekhloufi. Il lui reste un peu de marge pour atteindre le record absolu de 72 matches qui appartient à Rabah Saâdane ». Lit-on sur le site officiel de la FIFA.

Slimani en passe de battre un nouveau record

Buteur face à la Somalie la semaine passée au stade Nelson Mandela, Islam Slimani égale la légende ivoirienne, Didier Drogba, concernant les buts inscrit dans les éliminatoires d’une Coupe du Monde, avec 18 unités au compteur. Le meilleur buteur de la sélection nationale est en passe de battre un nouveau record. Tout comme Belmadi, la FIFA lui a rendu hommage.

« Dès la première journée, Islam Slimani a égalé un record : celui du plus grand nombre de buts inscrits en éliminatoires africains, soit 18. Il s’est mis au niveau de l’Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Samuel Eto’o et du Burkinabè Moumouni Dagano. Et lorsqu’en zone mixte, un journaliste lui a appris qu’il était détenteur du record du Camerounais Samuel Eto’o et du Burkinabé Moumouni Dagano, Slimani s’en est réjoui en lui rétorquant : « C’est vrai ? C’est bien ça ! » ». Écrit la première instance du football international.