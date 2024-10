Le bateau de croisière MS AMERA fait escale à Alger

De plus en plus de touristes étrangers tentent l’aventure de découvrir l’Algérie, une destination longtemps restée fermée aux visiteurs internationaux. D’ailleurs, un bateau de croisière a accosté aujourd’hui au port d’Alger, transportant avec lui 739 touristes de nationalités différentes.

L’annonce d’arrivée de ce bateau de croisière a été faite via un communiqué du port d’Alger, qui fait part d’un programme dédié à ces passagers pour la découverte de la capitale Alger.

À LIRE AUSSI : « N’allez pas en Algérie ! » : Marc Mauco casse les préjugés sur le pays

Un navire de croisière espagnole accoste au port d’Alger

Selon le communiqué, mis en ligne sur la page officielle du port d’Alger en ce dimanche 13 octobre 2024, le navire de croisière, baptisé MS Amera, est arrivé aujourd’hui en Algérie pour permettre à ses passagers de découvrir la capitale algérienne.

D’ailleurs, un programme de visite a été tracé pour permettre à 448 touristes étrangers de nationalités différentes de visiter le Monument des martyrs, de découvrir le jardin d’Essai du Hamma et d’explorer les sites historiques de Tipaza.

« Selon le programme de visite, 448 touristes étrangers vont se rendre à Maqam Echahid et au Jardin d’essai du Hamma et dans la wilaya de Tipaza, afin de découvrir la richesse touristique dont regorge l’Algérie« , indique l’entreprise portuaire d’Alger dans son communiqué.

Le navire MS Amera reprend son chemin vers l’Italie

Ces touristes étrangers ont été accompagnés de guides touristiques pour découvrir les lieux touristiques les plus importants de la wilaya d’Alger et d’explorer les sites archéologiques et les merveilles de la wilaya de Tipaza.

Par ailleurs, l’entreprise portuaire d’Alger précise que le navire quittera l’Algérie en fin de journée de ce dimanche 13 octobre 2024, pour reprendre son chemin à destination de l’Italie et poursuivre sa croisière sur les côtes méditerranéennes.

Il est important de rappeler que le navire espagnol MS Amera dispose de vastes espaces extérieurs et intérieurs luxueux permettant à plus de 800 passagers de découvrir des destinations fascinantes que les plus grands navires de croisières ne peuvent pas atteindre. D’ailleurs, il est l’un des derniers-nés de la flotte de Phoenix Voyages.

À LIRE AUSSI : Frais de visa en Algérie, carte professionnelle pour les étrangers : à quoi s’attendre en 2025 ?