Le bachelier Benkadache veut étudier aux USA et s’engage auprès de Tebboune à revenir en Algérie

Ayant obtenu son BAC avec brio, l’élève Mohamed Amine Benkadache a été classé à la première place au niveau national à l’issue des épreuves du baccalauréat 2023, avec une moyenne de 19,5/20.

Le jeune Algérien Mohamed Amine Benkadache ambitionne d’étudier l’intelligence artificielle (AI) au MIT aux États-Unis, en promettant au président Tebboune de revenir en Algérie.

En effet, le brillant étudiant algérien, Mohamed Amine Benkadache, a récemment partagé ses aspirations lors d’une interview accordée à la chaîne « Al Hayat ». Il rêve de devenir un expert en intelligence artificielle, domaine où l’Occident excelle, et souhaite ainsi étudier à l’institut de technologie du Massachusetts (MIT) aux États-Unis. Le président de la République, à qui il a exprimé son ambition, a bien accueilli ses propos, et Mohamed Amine a promis de revenir en Algérie après ses études.

De plus, selon le jeune bachelier, la réputation du Massachusetts Institute of Technology (MIT) n’est plus à faire, car elle est reconnue comme la meilleure université au monde. Cette institution d’enseignement supérieur est à l’avant-garde de l’innovation et a vu ses diplômés, remporter pas moins de 89 prix Nobel.

Donc, Mohamed Amine Benkadache est déterminé à exceller dans le domaine de l’intelligence artificielle. Conscient du leadership indiscutable de l’Occident dans ce domaine, il a décidé de rejoindre le MIT pour bénéficier d’une formation de pointe et des meilleures opportunités de recherche. Ses objectifs sont clairs : devenir un expert de renommée internationale dans ce domaine émergent.

Amine s’engage envers son pays

En outre, lors de l’interview sur la chaîne « Al Hayat », Mohamed Amine Benkadache a raconté comment il a eu l’occasion de parler directement avec le président de la République pour lui faire part de son rêve. Le jeune prodige a exprimé son souhait de rejoindre le MIT, car il est convaincu que cette prestigieuse université lui offrira les ressources et les connaissances nécessaires pour devenir un acteur clé dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Bien qu’il ait de grandes ambitions internationales, Mohamed Amine Benkadache n’oublie pas ses racines et son engagement envers son pays. Il a promis au président de la République qu’il reviendrait en Algérie après avoir terminé ses études au MIT. Cette promesse témoigne de son désir de contribuer au développement de son pays d’origine en mettant à profit les connaissances et les compétences acquises à l’étranger.