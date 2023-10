Le 1er véhicule FIAT fabriqué en Algérie sortira à cette date (Wali d’Oran)

L’annoncea été faite aujourd’hui par le wali de la wilaya d’Oran, Saïd Sayoud, la première voiture de marque « Fiat » fabriquée en Algérie sera prête à conquérir le marché algérien dès le mois de décembre prochain.

En effet, Saïd Sayoud a souligné lors d’une récente déclaration que les travaux progressent à un rythme soutenu, conformément aux objectifs fixés et à l’accord conclu avec les responsables italiens de la société Stellantis. Cette dernière s’est engagée à faire sortir le premier véhicule FIAT de l’usine d’Oran avant la fin de l’année 2023.

Il a également tenu à réfuter les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la prétendue « tente et voiture démontée ». Il a affirmé que ces rumeurs visent à tromper l’opinion publique sur le processus de montage des voitures Fiat en Algérie. En réalité, des ateliers de formation ont été mis en place pour les futurs employés de l’usine. Ces travailleurs auront pour mission de superviser l’assemblage de tous les modèles de la marque italienne « Fiat » à Oran.

Selon Saïd Sayoud, il n’y a aucune distinction entre l’usine italienne et celle d’Algérie, en particulier à Tafraoui. Il a confirmé que toutes les facilités ont été accordées au groupe italien pour faire d’Oran un pôle industriel de premier plan.

A LIRE AUSSI : Premières images depuis l’intérieur de l’usine Fiat à Oran [Photos]

Un pas de géant pour l’industrie automobile algérienne

La nouvelle usine de montage des voitures Fiat à Oran représente un pas de géant pour l’industrie automobile en Algérie. Elle témoigne de l’engagement du gouvernement à développer le secteur automobile local et à encourager la production nationale. Cette initiative est en ligne avec la politique de l’État visant à réduire les importations de véhicules et à stimuler l’économie nationale.

La mise en place de cette usine a également un impact positif sur l’emploi dans la région d’Oran. Des centaines de postes seront créés, offrant ainsi des opportunités de travail aux habitants de la wilaya et contribuant à réduire le chômage.

Les perspectives pour le secteur automobile algérien sont prometteuses avec l’arrivée de la production locale de Fiat. Cela renforce la compétitivité du marché et offre aux consommateurs algériens une plus grande variété de modèles de voitures à des prix compétitifs.

A LIRE AUSSI : Fiat compte importer 36.000 véhicules en Algérie d’ici fin 2023

L’usine de montage Fiat à Oran utilisera des équipements de pointe et des technologies de fabrication de haute qualité pour garantir la production de véhicules conformes aux normes internationales. Les voitures Fiat « Made in Algeria » bénéficieront de la réputation de la marque italienne en termes de qualité et de design.