« Le 1e novembre 1954 a changé le cours de l’histoire »(Benabderrahmane)

Le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane a confirmé, aujourd’hui le lundi 31 octobre, que ce 1er novembre, l’Algérie a réuni les frères arabes à l’occasion de la tenue des travaux du 31e Sommet arabe.

C’est via un tweet via son compte officiel Twitter, à l’occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, que le premier ministre a indiqué qu’: « A l’occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre, nous rappelons avec fierté ce qu’ont fait les fils justes de l’Algérie, qui ont cru en Dieu comme aide, dans la lutte comme approche et dans le sacrifice comme voie restaurer la souveraineté nationale. »

Selon, Benabderrahmane » Cet événement, qui a changé le cours de notre histoire, a mis fin au mythe de l’indomptable armée d’occupation, la volonté des Algériens ayant fait tomber les murs de l’impossible. » En affirmant aussi que » Ce patrimoine national, empreint de sacrifices, de lutte, de constance et de confiance en soi, est aujourd’hui notre arme dans notre combat pour réaliser une révolution économique et incarner les objectifs du nouveau programme de développement issu des cinquante-quatre engagements du Président de la République pour construire une nouvelle Algérie. »

Le Premier Ministre lance un appel aux algériens

» Ce défi, qui a besoin de tous nos compatriotes, nous permettra de poursuivre le chemin des réformes, de les approfondir, de stimuler les investissements et de mobiliser toutes nos capacités pour asseoir une économie diversifiée qui réponde à nos besoins dans tous les domaines et assure la pérennité de de l’État. » Ajoute-t-il.

Pour conclure, le premier ministre évoque le Sommet arabe en disant « Et voici l’Algérie, à la date immortelle du premier novembre, les frères arabes se sont réunis à la conférence au sommet de la Ligue arabe, de sorte que l’occasion serait deux occasions et la célébration serait deux célébrations. Vive l’Algérie, libre, chère, chère. Gloire et éternité à nos martyrs. «