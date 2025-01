LDC et CC CAF : les Tanzaniens jouent un sale tour au MCA et au CSC

Les deux représentants algériens en Ligue des champions africaine et en Coupe de Confédération CAF, le MC Alger et le CS Constantine, devaient rejoindre hier la Tanzanie. Mais les deux clubs sont restés bloqués à Djanet pendant 24 heures car l’avion, à bord de lequel étaient les délégations des deux équipes, n’a pas eu le feu vert pour atterrir à l’aéroport international de Dar Es-Salaam.

La dernière journée de la phase de poules des compétitions africaine aura lieu samedi et dimanche. Le hasard a voulu que les deux représentants algériens, le MC Alger et le CS Constantine, jouent leur dernier match des poules en Tanzanie, respectivement face à Young Africans, en Ligue des champions africaine, et à Simba SC, en Coupe de Confédération CAF.

Les deux clubs, dont les propriétaires sont Sonatrach et sa filiale l’ENTP, ont trouvé un compromis pour affréter un avion et effectuer ainsi le déplacement ensemble à bord d’un vol spécial et direct. Ils ont décollé hier après-midi, mais l’avion a été contraint de faire un arrêt à la ville du sud algérien, Djanet.

Et pour cause, l’avion de la compagnie aérienne Tassili Airlines n’a pas eu le feu vert des autorités locales tanzaniennes pour atterrir à l’aéroport international Dar Es-Salaam. Face à cette situation, les deux clubs sont restés bloqués à Djanet pendant 24 heures et ont passé la nuitée dans un hôtel à Tamanrasset.

Face à cette situation, les autorités algériennes, à leur tête le ministre du Sport Walid Sadi, sont intervenues pour régler le problème. Ce n’est que cet après-midi que les autorités tanzaniennes ont enfin donné le feu vert. Le départ vers Dar Es-Salaam est prévu dans quelques instants.

Les Tanzaniens ont entamé tôt la guerre psychologique

Apparemment, les Tanzaniens ont entamé plus tôt que prévu leur guerre psychologique. Alors que les deux matchs sont très importants, les Tanzaniens voudraient user toutes les voies extra-sportives pour déconcentrer les deux représentants algériens.

Pour le MC Alger, la victoire demeure impérative face à Young Africans pour valider son billet qualificatif pour les quarts de finale. Sa mission s’annonce ardue face à l’une des meilleures équipes du continent et devant 60.000 supporters attendus au stade Benjamin Mkapa.

Quant au CSC, il est certes qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, mais il a besoin d’un point face à Simba SC pour assurer la première place. Mais contrairement au Mouloudia, la formation constantinoise aura l’opportunité de jouer à huis clos, suite à la sanction infligé par la CAF à l’encontre du club tanzanien.

À noter que MCA-Young Africans aura lieu samedi à 14h. Quant au CSC-Simba SC, il se jouera le lendemain, dimanche, à la même heure.