LDC – CC / CAF : « l’USMA a sauvé l’honneur de l’Algérie », la FAF

Contrairement à la JSK et au CRB qui ont trébuché à domicile, l’USMA a sauvé l’honneur de l’Algérie dans les compétitions continentales. En effet, il s’est imposée face au représentant marocain l’AS FAR, dans le cadre de l’aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Une victoire qui lui a permis de prendre option pour la qualification.

C’est le week-end dernier que les matchs des quarts de finales de la Ligue des Champions Africaine et la Coupe de la CAF ont eu lieu. Les représentants algériens, la JSK, le CRB (LDC) et l’USMA (CC), ont accueillis respectivement l’ES Tunis, Mamelodi Sundowns et l’AS FAR.

La JSK s’est inclinée à domicile face à l’EST par la plus petite des marges. Idem pour le CRB qui a prit une raclée face aux sud-africains de Sundwns (1-4). Les deux représentants algériens ont compromis sérieusement leurs chances de la qualification pour la demi-finale.

En revanche, l’USMA s’est imposée brillamment face au représentant marocain l’AS FAR sur le score de deux buts à zéro. Une victoire ô combien importante car elle lui a permis de prendre option pour la qualification. En attendant de jouer le match retour à Rabat dimanche prochain.

« L’USMA a sauvé l’honneur de l’Algérie »

La fédération algérienne de football a commenté la brillante et précieuse victoire de l’USMA. Dans un communiqué, elle affirme que la formation de Soustara a sauvé l’honneur de l’Algérie dans les compétitions CAF.

« Après la courte défaite en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de la JS Kabylie vendredi soir au stade du 5 juillet 1962 (0 à 1) face à l’Espérance de Tunis et le lourd revers subit le lendemain par le CR Belouizdad samedi dans la soirée au stade Nelson Mandela (1 à 4) contre les sud-africains de Mamelodi Sundowns, l’USM Alger a réussi de sauver l’honneur en venant à bout des FAR Rabat en quart de finale-aller de la Coupe de la Confédération (2 à 0), dimanche soir au temple Olympique d’Alger ». A écrit la première instance du football national sur son site officiel.

« Dans une semaine, les Usmistes devront défendre crânement leur avantage à Rabat lors du match retour (dimanche 30 avril au Complexe Moulay Abdallah de Rabat, 20h00), alors que la mission sera difficile pour les Canaris et surtout le Chabab en Ligue des Champions face respectivement à l’Espérance de Tunis (le samedi 29 avril au stade Hamadi Agrebi, 20h00) et les Mamelodi Sundowns (le samedi 29 avril au Loftus Versfeld Stadium de Prétoria, 15h00) ». Ajoute la FAF.

Un public merveilleux

Les joueurs de l’USMA étaient, certes, époustouflants face à l’AS FAR. Ils n’ont ménagé aucun effort sur le terrain pour gagner, mais le mérite revient aussi aux supporters.

En effet, les inconditionnels algérois étaient bel et bien au rendez-vous hier soir. Plus de 30.000 Usmistes ont envahis le stade 5 juillet. Ils sont venus de partout et le moins que l’on puisse dire, ils ont créé une grande ambiance avant, pendant et après le match.

Une présence massive qui a constitué une autre source de motivation pour le capitaine Belaid et ses coéquipiers. On espère que ces derniers seront encore une fois à la hauteur lors du match retour et revenir ainsi avec le fameux billet qualificatif pour la demi-finale de l’épreuve africaine.