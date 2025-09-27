LDC CAF : A quelle heure et sur quelles chaines voir MCA – Fassell FC et JSK – FC Bibiani ?

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique, le MC Alger et la JS Kabylie, s’apprêtent à disputer leurs matchs retour du premier tour préliminaire dans des conditions favorables. Ayant pris option aux matchs aller, les deux équipes algériennes vont terminer le boulot ce soir et demain. Sur papier, ils sont grands favoris pour valider leur billet qualificatif pour le prochain tour.

Le MC Alger, qui a obtenu un match nul précieux (0-0) à l’extérieur face au Fassell FC du Libéria, jouera son match retour à huis clos au stade Ali Ammar de Douera. L’entraîneur Rhulani Mokwena devrait maintenir son équipe type pour assurer la qualification.

De son côté, la JS Kabylie part avec un avantage considérable après sa victoire 2-0 à l’extérieur contre les Ghanéens de Bibiani Gold Stars. Les buts de Merghem et Sarr placent les Kabyles en position idéale avant le match retour à domicile.

Projections et Anticipations

Les deux clubs algériens visent une qualification pour le deuxième tour préliminaire. La JSK, qui reste sur une victoire en championnat contre l’ES Mostaganem (1-0), cherche à enchaîner un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues.

En cas de qualification, le MCA sera opposé au 2e tour préliminaire, (aller à l’extérieur : 17-19 octobre, retour à domicile : 24-26 octobre), au vainqueur de la rencontre opposant Colombe Sportive du Dja et Lobo (Cameroun) à Jaraaf (Sénégal). Lors du match aller disputé au Cameroun, les deux équipes se sont neutralisées (0-0).

Quant à la JSK, elle affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l’US Monastir (Tunisie) et East End Lions (Sierra-Leone). Lors du match aller, les Tunisiens se sont imposés largement en déplacement (4-0).

À quelle heure et sur quelles chaines voir les deux matchs ?

Le match MC Alger-FC Bibiani Gold Stars se jouera à huis clos, en raison de la sanction infligée par la Commission de discipline de la Confédération africaine sur le Doyen l’année passée. Mais les supporters mouloudéens auront l’occasion de le suivre sur le petit écran. En effet, il sera diffusé en direct à partir de 20h sur la chaine nationale TV6.

Idem pour le match qui opposera la JS Kabylie au FC Bibiani Gold Stars sur la même chaine, en direct à partir de 20h.

Il faut dire que les deux matchs n’intéressent pas seulement les supporters des deux équipes, mais aussi les passionnés du ballon rond en Algérie. Ces derniers, suivront avec grand intérêt ce que vont produire les deux représentants algériens dans la prestigieuse compétition continentale.

