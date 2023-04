LDC CAF 2023 : la JSK et le CRB fixés sur leurs adversaires en 1/4 (tirage au sort complet)

Ce soir (5 avril 2023) a eu lieu au siège de la CAF au Caire (Égypte) le tirage au sort des quarts (1/4) de final de la Ligue des champions africaines 2023 (Total Energies CAF CL). Compétition dans laquelle deux clubs algériens sont toujours en lice, la JS Kabylie et le CR Belouizdad.

Ainsi donc, la JSK et le CRB connaissent enfin leurs adversaires pour les 1/4 de finale de la LDC de la CAF 2023. Mais comme les deux clubs algériens ont terminé tous les deux 2e de leurs groupes, le tirage au sort n’a pas été clément avec eux. Chacun a hérité d’une grosse cylindrée du football africain.

Commençons par le champion d’Algérie en titre. Le CR Belouizdad, qui nourrit l’ambition, cette année, d’accrocher sa première étoile africaine, devra se défaire du club sud-africain, Mamelodi Sundowns FC.

Une mission qui ne sera pas de tout repos, car Sundowns est une équipe qui monte en puissance. En effet, lors des rencontres de la phase des groupes, ils ont étrillé le géant égyptien, Al-Ahly du Caire, par le score de 5 buts à 2.

De son côté, le club phare de la Kabylie, la JSK, a hérité de l’ogre tunisien, l’ES Tunis. Pour une équipe qui pense plus à assurer son maintien en Ligue 1 Mobilis, se qualifier au carré d’as semble relever de la gageure. Mais impossible n’est pas kabyle !



En outre, si le CRB se qualifie aux demi-finales, il affrontera le vainqueur du match Simba SC (Tanzanie) – Wydad de Casablanca (Maroc). Quant à la JSK, elle croisera le fer avec le vainqueur de la rencontre Al Ahly (Égypte) – Raja Casablanca (Maroc).

Voici, par ailleurs, le tableau complet des 1/4 de final de la LDC CAF 2023. Les matchs aller se dérouleront le 21-22 avril en Algérie ; les matchs retour le 28-29 mai à l’extérieur.

