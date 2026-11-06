Remerciés pour leur accueil au Mondial : 38 habitants de Lawrence invités en Algérie

Ils avaient accueilli l’équipe d’Algérie pendant la Coupe du monde 2026. Près de quarante habitants de Lawrence, dans le Kansas, s’envolent lundi pour l’Algérie, à l’invitation de l’État algérien. Un voyage de remerciement qui prolonge l’une des plus belles histoires du Mondial.

Lawrence en Algérie : une délégation de 38 habitants du 9 au 14 novembre

Trente-huit habitants de Lawrence, ville universitaire du Kansas, séjourneront en Algérie du lundi 9 au vendredi 14 novembre. L’Algérie prend en charge l’intégralité du voyage : vols, hôtels et excursions. Les invitations ont été envoyées par l’ambassade d’Algérie aux États-Unis, selon des médias américains.

La délégation compte le maire de Lawrence, Brad Finkeldei, et la conseillère municipale Amber Sellers. Elle comprend aussi des responsables du comté de Douglas et de l’université du Kansas, six étudiants, des commerçants et des habitants. La ville précise qu’elle ne finance pas ce déplacement.

Pourquoi l’Algérie invite les habitants de Lawrence

Lawrence a servi de camp de base à l’équipe d’Algérie pendant la Coupe du monde 2026. Pendant plusieurs semaines, ses habitants ont réservé un accueil chaleureux aux Verts et à leurs supporters, comme le racontait notre article sur l’arrivée de l’équipe d’Algérie à Kansas City. Cette amitié inattendue est devenue l’une des histoires marquantes du tournoi.

Le 27 juillet, le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé une invitation au maire de Lawrence, au gouverneur du Kansas et à des habitants de la ville, pour une visite amicale en Algérie. Le chef de l’État avait aussi lancé le jumelage entre Tipaza et Kansas City. L’invitation de novembre concrétise cet engagement.

A LIRE AUSSI : Algérie à Kansas City : bus, trains, stade… le guide complet des supporters

La fanfare de l’université du Kansas, symbole de l’accueil des Verts

Parmi les invités figurent plusieurs membres de la fanfare de l’université du Kansas. Ces étudiants avaient appris l’hymne national algérien pour le jouer devant l’équipe, lors de son premier entraînement à Lawrence. Ce geste avait beaucoup ému les supporters algériens.

Christopher Johnson, doyen par intérim de la faculté de musique de l’université, fait partie du voyage. « Je suis reconnaissant que l’équipe algérienne ait remarqué ce que les habitants de Lawrence ont fait », a-t-il déclaré à la chaîne locale KCTV5. Il salue en particulier le travail de la fanfare, qui n’a fait, selon lui, « que ce qu’elle fait d’habitude ».

La délégation compte aussi deux policiers de Lawrence, ainsi que la représentante de l’office de tourisme qui avait annoncé l’installation des Verts dans la ville. Tous ont contribué, à leur manière, au séjour de l’équipe. « C’est le voyage d’une vie », résume le maire.

Des invitations d’abord prises pour une arnaque

Les lettres d’invitation sont arrivées dans les boîtes aux lettres il y a quelques semaines. Beaucoup de destinataires ont d’abord cru à une arnaque, raconte Christopher Johnson à KCTV5. Il compare même ces courriers aux célèbres faux messages de « prince nigérian » reçus par courriel.

Les invités n’ont disposé que de deux semaines pour se préparer. L’un des étudiants n’avait même pas de passeport, mais « tout a été réglé », assure le doyen. Pour le maire, recevoir l’invitation « a vraiment beaucoup compté » : les Algériens avaient promis de remercier Lawrence, sans préciser quand ni comment.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

A LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : que voir, où manger et quel budget prévoir à Kansas City ?

Sites historiques et projet de ville jumelle avec Biskra

Le programme prévoit des activités culturelles, des visites de sites historiques et des rencontres pour renforcer les liens entre les deux communautés. Les détails du parcours n’ont pas été rendus publics. Le séjour doit permettre aux invités de découvrir l’Algérie, après avoir découvert les Algériens.

Depuis l’été, l’association Sister Cities Lawrence étudie aussi la possibilité d’un jumelage avec la ville de Biskra. Ce projet n’a pas encore abouti, mais le voyage pourrait relancer les discussions. « Même si tous ceux qui ont contribué à cet accueil ne peuvent pas faire ce voyage, nous emportons avec nous la gratitude et l’amitié de Lawrence », a déclaré Brad Finkeldei.

Pendant la Coupe du monde, l’ambassade d’Algérie avait même ouvert une annexe consulaire temporaire à Kansas City pour les supporters. Les liens tissés à cette occasion se prolongent désormais au-delà du football. La visite de novembre en marque une nouvelle étape.

A LIRE AUSSI : Visiter le Tassili et le Hoggar : quand partir, avec quel guide et quelles formalités