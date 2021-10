L’avortement illégal au cœur d’un scandale qui secoue Ain Defla

Les crimes et les délits se poursuivent toujours en Algérie, où la police enregistre quotidiennement un nombre important de crimes et arrête pas mal de criminels.

Cette fois-ci, c’est le tour de la wilaya d’Ain Defla, où une affaire étrange qui a secoué la ville de Miliana, a été traitée récemment par les services sécuritaires territorialement compétents.

Il s’agit en effet, d’un auxiliaire d’anesthésie et de réanimation, travaillant dans l’établissement public hospitalier à Miliana, au nord d’Ain Defla, qui était arrêté dernièrement par les éléments de la police judiciaire pour son implication dans des pratiques liées à la profession médicale avec détournement de fonds publics.

Des médecins et des infirmiers suspectés d’être impliqués dans l’affaire

Ce dernier a été pris en flagrant délit en possession de matériel médical et paramédical sans Droit, médicaments de divers types, prescriptions, certificats et formulaires médicaux, dont la plupart sont signés en blanc portant les cachets des établissements hospitaliers publics et des médecins.

En fait, son arrestation est intervenue suite à l’exploitation d’informations portant sur son activité suspecte représentée par la réalisation d’avortements illégaux, où il a été arrêté le 6 octobre dernier à bord de sa voiture.

Sur ce, le mis en cause a été arrêté et présenté devant le tribunal de Miliana, où il a fait l’objet d’un mandat de dépôt, en attendant son jugement.

Par ailleurs, le véhicule du suspect a été mis en fourrière. Outre, plusieurs personnes ont fait l’objet d’une enquête, dont des médecins et des infirmiers.