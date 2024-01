L’aventurier Russell Cook débarque en Algérie et poursuit son périple en Afrique

Russell Cook, un aventurier et athlète qui s’est engagé dans une course à pied à travers l’Afrique. Cependant, après avoir traversé plus de 12 000 km en 278 jours, le ressortissant britannique rencontre un problème qui a menacé la poursuite de son périple.

En effet, dans un précédent post Instagram, Russell Cook a fait part des difficultés dans l’obtention du visa pour l’Algérie et annonce qu’il risque d’abandonner sa course caritative en Afrique, avant d’atteindre son objectif : partir du point le plus sud de l’Afrique pour atteindre le point le plus nord en Tunisie.

Dans une vidéo, mise en ligne sur ses réseaux sociaux, l’aventurier a lancé un appel aux autorités concernées pour lui accorder le visa algérien et poursuivre son aventure en Afrique. Sans trop tard, l’ambassade d’Algérie au Royaume-Uni a vite réagi au problème de ce ressortissant britannique.

Hi @hardestgeezer, please submit your visa application from where you are located. Our Missions will grant you a courtesy visa on the spot.

You can submit your application either to our Embassies in Bamako, Dakar or Nouakchott or to our Consulate in Nouadhibou (Mauritania). 1/2 https://t.co/NMAsL6um7U

— Embassy of Algeria in UK (@EmbAlgeriainuk) January 28, 2024