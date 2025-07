L’avenir de Djelfa s’illumine : Belux Eclairage lance ses Journées d’études 2025

Dans le sillage d’une urbanisation croissante et d’une prise de conscience aiguë des enjeux environnementaux, l’éclairage public s’impose plus que jamais comme un pilier essentiel du développement urbain en Algérie. Loin d’être une simple question de visibilité nocturne, il façonne l’identité des villes, renforce le sentiment de sécurité et stimule l’attractivité économique et touristique des villes.

C’est dans cette optique que Belux Éclairage, entreprise algérienne pionnière et leader incontesté dans le secteur de l’éclairage public, pose ses valises à Djelfa. Du 29 juin au 15 juillet 2025, la wilaya vibrera au rythme de journées d’études inédites, dédiées à la transformation lumineuse de la ville. L’objectif est clair : insuffler une nouvelle dynamique à Djelfa Al-Djadida grâce à des équipements d’éclairage public au design résolument moderne et à l’efficacité énergétique prouvée.

Sous le slogan évocateur « La lumière nous rassemble à Djelfa Al-Djadida« , cet événement d’envergure est une invitation cordiale lancée aux étudiants en architecture et en informatique, aux entrepreneurs et promoteurs immobiliers de Djelfa, ainsi qu’aux membres de l’Association des architectes de la wilaya. Tous sont conviés à participer à cette initiative qui promet d’éclairer l’avenir de Djelfa.

Belux Éclairage à Djelfa : Des solutions durables pour une ville modernisée

En tant que leader algérien incontesté dans le secteur de l’éclairage public, Belux Éclairage ne se contente pas de fournir des solutions ; l’entreprise participe aussi à façonner l’avenir lumineux des villes. C’est avec cette vision que Belux s’installe à Djelfa Al-Djadida pour des journées d’études intensives, du 29 juin au 15 juillet 2025.

Cet événement, qui se tiendra à l’adresse : numéro 27, Hayy Al-Bassatine, en face de la direction de la santé, est bien plus qu’une série de conférences. C’est une plateforme d’échange entre experts et une démonstration de l’engagement de Belux Éclairage à transformer la wilaya de Djelfa à travers des équipements d’éclairage public au design moderne et à l’efficacité énergétique prouvée.

🟡 À LIRE AUSSI >> BELUX Eclairage : à Djelfa, la porte de l’Afrique, la lumière nous rassemble

L’expertise de Belux se manifeste dans la qualité et la durabilité de ses produits. Comme le souligne avec force le Professeur Harfouche Djilali, « La société citoyenne travaille avec un produit garanti 25 ans. Et installer des lampadaires garantis 25 ans est un détail très important ! » Cette promesse de longévité n’est pas anodine ; elle est le reflet d’une confiance inébranlable dans la technologie et les matériaux utilisés, assurant ainsi un investissement pérenne pour la ville de Djelfa.

Ces innovations s’inscrivent pleinement dans une vision de croissance et de modernisation de la wilaya, contribuant à créer un cadre de vie plus agréable et sécurisé pour ses habitants, tout en réduisant l’empreinte énergétique. Les journées d’études représentent une opportunité unique pour les professionnels et les étudiants de découvrir concrètement comment l’éclairage public peut être un levier essentiel du développement local et de l’attractivité territoriale.

Développement de Djelfa : L’éclairage public comme levier économique et touristique

L’ambition de Belux Éclairage pour Djelfa dépasse la simple installation de luminaires. Elle s’inscrit dans une vision plus large de développement, embrassant des domaines aussi cruciaux que le tourisme.

Monsieur Ali Taouti le confirme avec conviction : « Notre but est que la wilaya de Djelfa développe deux formes de tourisme : le tourisme d’affaires et le tourisme des services de la santé et des soins thérapeutiques. L’organisation de cet événement avec l’entreprise Belux s’inscrit pleinement dans cet objectif. » Cette perspective démontre que l’éclairage public moderne et efficient est un investissement stratégique, capable de transformer l’attractivité d’une ville et de soutenir ses ambitions économiques.

Pour concrétiser une telle vision, une synergie entre le secteur public et privé est indispensable. Le Docteur Ismaël Zakhout insiste sur ce point crucial : « L’APC doit mettre les équipements publics au service des entreprises privées sous les conditions fixées par la loi 05/12. » Cette déclaration met en lumière la nécessité d’un cadre législatif clair et de collaborations fructueuses pour maximiser l’impact des investissements.

🟡 À LIRE AUSSI >> Tourisme nocturne en milieu urbain : défis et opportunités (conférence vidéo)

Les journées d’études ont d’ailleurs été le théâtre de riches échanges, comme en témoigne le Docteur Ali Habri, membre de l’Association des architectes de la wilaya de Djelfa : « C’était une journée d’étude fructueuse durant laquelle plusieurs docteurs d’État ont fait des interventions très pertinentes autour de la question de l’éclairage public et de l’aménagement urbain. »

Il ajoute une information capitale : « En outre, la wilaya de Djelfa a lancé dernièrement un programme très important qui est « le programme de rattrapage » avec une enveloppe de 18 000 milliards de centimes, dont une partie sera consacrée à l’éclairage public. » Ce budget souligne l’engagement des autorités locales à moderniser l’infrastructure d’éclairage de Djelfa, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de partenariats et d’innovations.