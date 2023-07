Lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™, révolutionnez la propreté de votre vaisselle !

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, chaque minute compte. C’est pourquoi LG s’engage à simplifier votre vie en vous offrant des appareils électroménagers innovants et performants. Parmi eux, le lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ qui est un véritable bijou de technologie alliant efficacité, praticité et durabilité.

Le lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ est conçu pour répondre aux besoins des familles modernes. Avec sa capacité de 14 couverts, il peut facilement prendre en charge les repas quotidiens d’une famille nombreuse ou les dîners entre amis. Vous n’aurez plus à vous soucier de faire plusieurs cycles de lavage pour nettoyer toute votre vaisselle. Gagnez du temps et de l’énergie grâce au lave-vaisselle LG QuadWash™.

Dans cet article, nous allons vous présenter les caractéristiques techniques impressionnantes de ce lave-vaisselle, notamment ses technologies avancées telles que TrueSteam™ et QuadWash™, ou encore son moteur Inverter Direct Drive™ et son système EasyRack™ Plus.

Avec la vapeur TrueSteam™ de LG, rendez votre vaisselle plus étincelante !

Le lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ est bien plus qu’un simple appareil électroménager. Grâce à ses multiples fonctionnalités, il révolutionne la façon dont vous faites la vaisselle, vous permettant de profiter d’une propreté exceptionnelle.

La vapeur TrueSteam™ obtenue à partir d’eau en ébullition se dépose sur tous les ustensiles, pour une vaisselle étincelante. En effet, la vapeur à haute température, qui se compose de minuscules particules, détache facilement les résidus tenaces de la vaisselle.

Ainsi, la technologie TrueSteam détrempe et détache les aliments collés et durcis par la cuisson avant la phase de lavage principale. De plus, la technologie TrueSteam™ laisse la vaisselle propre et étincelante tout en réduisant les traces de calcaire jusqu’à 30 %.

QuadWash™ et EasyRack™ Plus : un lavage optimal à 360° et une flexibilité maximale

À la pointe de la technologie, ce lave-vaisselle innovant du géant LG repose sur la technologie QuadWash™ qui offre une couverture de lavage optimale pour un nettoyage parfait dès la première fois. Avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash offre une performance de nettoyage décuplée. Ces bras rotatifs multidirectionnels offrent une couverture de lavage optimale en envoyant des jets d’eau sous différents angles afin d’atteindre tous les recoins de la vaisselle.

Ce n’est pas tout ! Car le lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ vous offre une plus grande facilité de chargement et une flexibilité maximale grâce au système de panier à chargement facile qui peut surmonter tous les obstacles que posent vos différents plats. En effet, le système EasyRack™ Plus de LG est conçu pour vous offrir une flexibilité ultime lors du chargement de votre vaisselle.

Des grands plats aux verres délicats, chaque élément trouvera sa place idéale à l’intérieur du lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™. Les tiges pliables dont cet appareil est équipé, vous permettent de disposer votre vaisselle comme vous le souhaitez. Pour ainsi faire, il vous suffit de relever ces tiges pour ranger des assiettes ou alors de les abaisser totalement pour mettre une casserole.

Avec votre lave-vaisselle de chez LG, il est aussi possible d’ajuster plus facilement la hauteur. D’une simple pression sur un bouton, modifiez la hauteur du panier supérieur jusqu’à trois niveaux, pour y placer des articles plus ou moins volumineux.

Lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ : une efficacité hors du commun !

Le lave-vaisselle vapeur encastrable LG QuadWash™ est équipé d’un moteur Inverter DirectDrive, qui garantit un nettoyage exceptionnellement efficace tout en restant silencieux. D’ailleurs, il convient de noter que le moteur Inverter DirectDrive, assorti d’une garantie de 10 ans, réduit les frottements internes, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil, et contribue à accroître l’efficacité énergétique.

En outre, le lave-vaisselle LG QuadWash™ est compatible avec la technologie ThinQ de LG, qui vous permet de rester connecté et de contrôler votre appareil à distance et vous ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d’utilisation et de personnalisation.

À l’aide de votre smartphone, vous pouvez démarrer ou arrêter votre lave-vaisselle, vérifier l’état du cycle et recevoir des notifications en temps réel. Vous pouvez même télécharger des cycles de lavage avec l’application LG ThinQ™ pour répondre à vos besoins, notamment un programme spécial pour poêles, casseroles et verres ou le mode nuit.

Ainsi, votre lave-vaisselle devient un appareil intelligent qui s’adapte à votre mode de vie, vous permettant de personnaliser les cycles de votre appareil en utilisant l’application pour smartphone. Vous pouvez sélectionner différentes options de lavage comme le push alerte pour nettoyer la cuve.

Avec la fonctionnalité « rappel de nettoyage de la machine », gardez votre lave-vaisselle propre. Après 30 cycles de lavage, l’indicateur lumineux vous indiquera qu’il est temps d’exécuter le cycle de nettoyage.

Enfin, si vous rencontrez un problème avec votre lave-vaisselle LG, vous n’avez pas à vous inquiéter ! L’application Smart Diagnosis vous aide à résoudre les problèmes rapidement et efficacement depuis votre smartphone, avec des suggestions pour des solutions faciles et une procédure à suivre.

