Lave-vaisselle LG QuadWash, le confort et la performance à portée de main

Faire la vaisselle est l’une des corvées ménagères les plus ingrates à faire chez-soi. Et pourtant, nous sommes dans l’obligation de la faire toute la semaine et plusieurs fois par jour. Mais la solution existe pour se débarrasser de cette tâche pénible grâce au lave-vaisselle LG QuadWash™.

Pour vous faciliter la vie, LG a mis au point un lave-vaisselle intelligent qui vous promet une vaisselle étincelante et impeccable. Synonyme d’efficacité et de performance, le lave-vaisselle LG QuadWash™ sera votre nouvel ami. Dans cet article, nous allons vous énumérer au moins cinq raisons qui font du LG QuadWash™ le lave-vaisselle de vos rêves !

TrueSteam™ : un nettoyage performant pour une vaisselle étincelante

La technologie vapeur TrueSteam™, générée à partir d’une eau en ébullition, se dépose sur tous vos articles et vous permet d’avoir une vaisselle étincelante. En effet, grâce à cette technologie, les particules d’eau pure transformées en vapeur aident à réduire la formation de calcaire.

Ainsi, le lave-vaisselle LG QuadWash™ assure un nettoyage performant de votre vaisselle, car la technologie TrueSteam® détrempe et détache les aliments collés avant la phase de lavage principale. De plus, cette technologie de LG laisse la vaisselle propre et étincelante tout en réduisant les traces de calcaire jusqu’à 30 %.

Avec son lave-vaisselle QuadWash™, LG met à votre disposition des programmes spécifiques permettant d’améliorer les performances de nettoyage et de séchage tout en vous facilitant la vie. À l’instar du Cycle Turbo qui est un programme de lavage rapide permettant de nettoyer une vaisselle en moins d’une heure avec la technologie QuadWash™. Mais aussi, le lavage multi-jet qui permet de varier l’intensité dans les paniers supérieur et inférieur, ou encore la température élevée qui atteint les 80 °C lors du cycle de rinçage et qui permet un nettoyage optimum.

Quatre bras multidirectionnels pour un lavage à 360°

Le lave-vaisselle LG QuadWash™ compte quatre (4) bras de lavage multidirectionnels ainsi que des jets à haute pression qui offrent une couverture de lavage maximale pour des articles parfaitement propres dès le premier lavage et une vaisselle impeccable à 360°.

D’ailleurs, avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash™ offre une performance de nettoyage décuplée. Rotatifs et multidirectionnels, ces bras assurent une couverture de lavage optimale en envoyant des jets d’eau sous différents angles afin d’atteindre tous les recoins de la vaisselle.

Outre sa performance de nettoyage et ses bras multidirectionnels, le lave-vaisselle LG QuadWash™ vous propose également un système de panier qui se modifie pour répondre à vos besoins. En effet, il s’agit du système EasyRack™ Plus qui repose sur des tiges pliables, des hauteurs ajustables, mais aussi, des tiroirs à couverts intelligent.

Grace aux tiges pliables du EasyRack™ Plus, vous pouvez placer la vaisselle à votre guise. Ça n’a jamais été aussi facile, il vous suffit de les relever ou de les abaisser. Vous pouvez aussi modifier la hauteur du panier supérieur de trois niveaux pour y placer des articles plus volumineux. Enfin, le tiroir à couverts intelligent peut devenir un 3ᵉ panier dans lequel vous pouvez placer des petits et des grands ustensiles.

Qu’est-ce que le moteur Inverter Direct Drive™ ?

Pour satisfaire au mieux vos attentes, LG a doté son lave-vaisselle d’un moteur Inverter Direct Drive™ ultra silencieux et performant. Ce dernier vous permet de bénéficier de performances de lavage optimales tout en réalisant des économies d’énergie, et ce, pendant longtemps.

Grâce à son moteur électromagnétique à transmission directe et en fonctionnant plus efficacement, le moteur Inverter Direct Drive™ consomme moins d’énergie et répond au défi de l’efficacité énergétique. De plus, une garantie de dix (10) ans couvre le moteur inverter Direct Drive de votre lave-vaisselle, lui permettant ainsi de vous accompagner quotidiennement durant les années à venir.

Quoi de mieux qu’un lave-vaisselle intelligent et connecté ?

La technologie SmartThinQ™ ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d’utilisation et de personnalisation. En effet, l’application LG SmartThinQ™ vous permet de télécharger des cycles de lavage adaptés à vos besoins, spécial poêles et verres ou mode nuit. Mais aussi, de personnaliser les cycles de votre lave-vaisselle en utilisant l’application pour smartphone. Ainsi, vous pouvez sélectionner différentes options de lavage comme le push alerte pour nettoyer la cuve.

En outre, la technologie SmartThinQ™ de votre lave-vaisselle LG QuadWash™ vous fait des rappels de nettoyage de votre appareil. Après 30 cycles de lavage, l’indicateur lumineux vous rappellera qu’il est temps d’exécuter le cycle de nettoyage de votre lave-vaisselle. En outre, l’application Smart Diagnosis™ vous aide à résoudre les problèmes rapidement et efficacement depuis votre smartphone.

Concernant son aspect esthétique, le lave-vaisselle LG QuadWash™ apporte une touche d’élégance et de modernité à votre cuisine grâce à son design épuré et à la qualité de ses finitions, qui sont à la hauteur de sa grande fiabilité. Minimaliste et sobre, le lave-vaisselle élégant de LG s’intègre aisément à tous les styles de cuisines.

À l’intérieur, son design est tout aussi élégant et vous offre un entretien facile et durable grâce à sa finition en acier. D’ailleurs, son utilisation est à votre portée à l’aide de son écran Micro-Led qui facilite le choix de vos paramètres grâce à ses boutons de commandes et l’affichage numérique.