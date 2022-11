Lave-vaisselle LG QuadWash : design, performances et propreté

Si vous êtes à la quête d’un lave-vaisselle qui allie design, technologie de pointe, hautes performances et confort d’utilisation, ne cherchez plus ! Le nouveau LG QuadWash est le produit qu’il vous faut !

Grâce à son moteur Inverter Direct Drive et ses quatre bras de lavage multidirectionnels, les lave-vaisselle LG QuadWash® permettent d’obtenir une vaisselle impeccable avec un processus ultra silencieux et économe en énergie.

De plus, les lave-vaisselle LG apportent à votre cuisine une touche d’élégance et de modernité. Leur design extérieur sobre et minimaliste s’intègre dans tous les styles de cuisines, et leur design intérieur élégant, avec des finitions en acier, garantit un entretien facile et durable. Les boutons de commandes et l’affichage numérique de leur écran Micro-LED facilitent grandement le paramétrage de la machine.

QuadWash® – Une vaisselle impeccable à 360°

Avec quatre bras de lavage multidirectionnels et des jets à haute pression, le QuadWash® décuple ses performances et offre une couverture de lavage maximale pour une vaisselle parfaitement propre dès le premier lavage.

Les bras rotatifs multidirectionnels envoient des jets d’eau sous différents angles afin d’atteindre tous les recoins de la vaisselle.

TrueSteam™ – La vapeur pour une vaisselle étincelante avec moins de traces d’eau

La technologie à vapeur TrueSteam® génère une eau en ébullition à 100° qui se dépose sur tous les articles. La vapeur permet d’éliminer 99,9 % des bactéries. Les particules d’eau pure transformées en vapeur aident à réduire de 30 % la formation de calcaire. La vaisselle ressort ainsi propre et étincelante. Et les articles sensibles, en verre ou en cristal, sont préservés.

En outre, la technologie TrueSteam® détrempe et détache les aliments collés avant la phase de lavage principale.

EasyRack™ Plus – Facilité de chargement et flexibilité maximale

Les lave-vaisselle LG QuadWash sont dotés de la technologie EasyRack Plus. Un système de panier facilement ajustable que vous pouvez modifier au gré de vos besoins. Ses tiges pliables, que vous pouvez relever ou abaisser, vous permettent de placer la vaisselle à votre guise. De même, le panier supérieur de l’appareil possède trois niveaux de hauteur grâce auxquels vous pourrez y placer des articles plus volumineux.

Inverter Direct Drive™ Silencieux, performant et fiable

Grâce au moteur Inverter Direct Drive ultra-silencieux, bénéficiez de performances de lavage optimales tout en réalisant des économies d’énergie. En effet, avec son moteur électromagnétique à transmission directe, l’Inverter Direct Drive consomme moins d’énergie.

Et pour vous permettre de compter sur votre lave-vaisselle pendant longtemps, LG offre pour ses moteurs inverter Direct Drive une garantie de 10 ans.

Performance supérieure et confort d’utilisation

Pour vous rendre la vie plus facile, les lave-vaisselle LG QuadWash comprennent des programmes spécifiques qui permettent d’améliorer considérablement les performances de nettoyage et de séchage. En voici quelques-uns :

Cycle Turbo : un programme qui, avec la technologie QuadWash™, permet de laver la vaisselle en moins d’une heure.

Lavage multi-jet : une fonction qui vous permet d’appliquer une intensité variable dans les paniers supérieurs et inférieurs.

Température élevée : la température de la cuve peut atteindre jusqu’à 80° pendant le cycle de rinçage. Cela garantit une hygiène maximale pour votre vaisselle.

SmartThinQ™ – Une maison intelligente et connectée

La technologie SmartThinQ™ des appareils LG Electronics ouvre de nouvelles perspectives en matière de connectivité, de confort d’utilisation et de personnalisation :

Téléchargement de cycles de lavage : l’application mobile (Android et iOS) LG SmartThinQ™ vous permet de télécharger des cycles de lavage adaptés à vos besoins. Vous y trouverez, par exemple, des programmes pour les poêles, le verre ou encore, le mode nuit.

Paramètres personnalisés : SmartThinQ vous permet de sélectionner différentes options de lavage. À titre d’exemple, pour nettoyer la cuve, vous disposez du programme push alerte.

Rappel de nettoyage du lave-vaisselle : afin de garder votre lave-vaisselle propre et de prolonger sa durée de vie, le témoin lumineux du LG QuadWash vous indiquera, après 30 cycles de lavage, qu’il est temps d’exécuter le cycle de nettoyage de votre machine.

Smart Diagnosis™: l’application pour smartphones Smart Diagnosis™ vous aide à rapidement résoudre les éventuels problèmes de vos appareils LG directement depuis votre téléphone.