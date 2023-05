Lave-linge LG VIVACE 15 Kg, une plus grande capacité pour un lavage optimal et irréprochable

Les lave-linges sont un élément essentiel dans la plupart des foyers, simplifiant la tâche fastidieuse de la lessive et offrant des résultats de nettoyage de haute qualité. Leader mondial dans l’innovation technologique, LG propose une large gamme d’appareils électroménagers, y compris les machines à laver. Connus pour leur technologie avancée, leur efficacité énergétique et leur design élégant, les lave-linges LG offrent une combinaison de fonctionnalités de pointe, de qualité de lavage supérieure et d’efficacité énergétique, qui répondent au moindre de vos désirs.

Après des années de recherche et de développement, LG met à votre disposition sa machine à laver VIVACE 15 Kg (645 × 770 × 940 mm). Cet appareil intelligent vous réserve bien des surprises et vous offre un lavage optimal, en un rien de temps et en faisant moins de bruit. En effet, le lave-linge VIVACE 15 Kg de chez LG compte un Moteur Direct Drive™, mais aussi la fonction Smart Diagnosis™ et la technologie AI Inverter Direct Drive™ et beaucoup d’autres fonctionnalités que nous allons vous présenter dans cet article.

LG VIVACE 15 Kg : lavez plus en moins de temps !

Grâce à son tambour plus spacieux à espace optimisé, votre machine à laver LG VIVACE 15 Kg vous permet de faire plus de lessive par charge. Désormais, vous pouvez tout faire en moins de temps ! Et pour plus d’hygiène, LG a doté sa machine à laver d’un tambour et d’aubes de lavage en inox ainsi que d’un hublot en verre trempé. Les vêtements sont en contact uniquement avec de l’inox qui constitue le tambour et les aubes de lavage, car ce matériau limite le développement des bactéries à 99,9 % et offre une hygiène optimale.

Mais ce n’est pas tout ! Parce que votre lave-linge intelligent LG VIVACE vous offre 14,5 % de protection supplémentaire du linge. En effet, la technologie AI Inverter Direct Drive™ maximise les performances de nettoyage et prolonge la durée de vie de vos vêtements. À cet effet, il convient aussi de rappeler que la technologie AI DD™ détecte non seulement le poids, mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d’optimiser les mouvements de ce dernier.

La technologie 6 Motion Direct Drive™ vous offre un lavage irréprochable !

À la pointe de la technologie, la machine à laver LG VIVACE 15 Kg est dotée d’un moteur Inverter Direct Drive™ qui est à la fois fiable et silencieux, avec moins de vibrations. D’ailleurs, une garantie de dix (10) ans couvre ce moteur ultraperformant.

Outre son moteur, le lave-linge VIVACE du géant LG vous offre six (6) mouvements associés pour un résultat de lavage inégalé. En effet, il vous suffit de sélectionner un programme de lavage, et la technologie 6 Motion Direct Drive™ recrée jusqu’à six (6) mouvements de tambour au cours d’un même cycle de lavage pour un résultat irréprochable, adapté à tout type de tissu.

Ainsi, les six (6) mouvements du 6 Motion Direct Drive s’enchaînent selon le programme sélectionné pour s’adapter à vos vêtements et pour gagner en performance de lavage. Par exemple, pour votre linge délicat, votre appareil LG VIVACE optera pour la rotation classique, le bercement et le défoulement, tandis que pour votre linge en coton, votre machine à laver sélectionnera les mouvements aspersion, brassage immergé, rotation classique et défoulement.

Quoi de mieux qu’un lave-linge smart et connecté ?

Innovant et smart, le lave-linge LG VIVACE 15 Kg compte différentes fonctionnalités qui vous facilitent son utilisation et son entretien. À l’instar de la fonction Smart Diagnosis™ qui permet de détecter les pannes potentielles ou les mauvaises utilisations de votre produit. Son utilisation est simple et rapide et vous permet d’économiser une visite éventuelle d’un réparateur.

Enfin, il faut savoir que votre lave-linge est doté d’une option qui vous facilite la vie et vous évite de stresser inutilement. Si vous avez oublié de mettre un élément dans votre machine après son démarrage, appuyez simplement sur « Pause » et ajoutez tout le linge souhaité, des petites chaussettes aux grandes vestes. Cotton, Mix, Easy Care, Rapide 14, quoique vous ayez sélectionné, la porte peut être ouverte immédiatement (au bout de trois secondes) pendant le lavage.

