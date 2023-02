Lave-linge LG Algérie : l’essentiel à retenir du modèle VIVACE

Nous souhaitons tous avoir un lave-linge puissant, rapide et d’une grande capacité, mais surtout efficace contre la saleté et doux avec nos vêtements quel que soit le tissu. Avec son modèle VIVACE, LG a réussi à réunir toutes ces conditions pour faire de la lessive intelligente une réalité.

Le lave-linge LG VIVACE fait partie de la nouvelle génération de machines à laver intelligentes. Possédant la technologie AI DD™, ce nouveau lave-linge de LG promet un lavage rapide et en douceur, optimisé au mieux pour entretenir votre linge.

Outre la technologie AI DD™, la machine à laver LG VIVACE compte de nombreuses caractéristiques à l’instar du TurboWash™360˚ ou encore de la technologie Steam+™. Dans cet article, nous allons vous résumer les principaux points à retenir de cette smart machine à laver.

Qu’est-ce que la technologie LG AI DD™ ?

Le moteur Direct Drive (DD) nouvelle génération de LG fait de la lessive intelligente une réalité, en s’appuyant sur de grands volumes de données pour reconnaître la douceur des tissus et utiliser le cycle de lavage optimal, ce qui permet d’améliorer de 18 % la protection des tissus.

Disponible avec trois cycles, Coton, Tissus mixtes et Easy Care, la technologie AI DD™ détecte les caractéristiques de chaque vêtement et décide du type de lavage approprié à partir de grands modèles de données.

La technologie LG AI DD™ est le fruit de nombreuses années d’expérience de lavages. Elle offre le mouvement de lavage le plus optimisé afin d’entretenir votre linge, car elle détecte non seulement le poids, mais également le degré de douceur du textile, et définit d’elle-même les mouvements optimaux pour celui-ci.

TurboWash™360˚ : nettoyage en profondeur en 39 minutes

Grâce à TurboWash™360˚, votre linge est nettoyé à fond et en profondeur en seulement 39 minutes, sans compromettre la protection du tissu. Et ce, grâce aux multiples buses 3D à quatre directions, qui atteignent chaque centimètre de votre linge.

Les lave-linges LG sont équipés d’un pulvérisateur 3D multi-jets doté d’une pompe à inversion, garantissant un lavage complet à 360 degrés à l’aide de quatre pulvérisateurs multi-jets. Le temps de lavage est ainsi réduit à 39 minutes, ce qui vous permet d’économiser de l’énergie et de protéger vos tissus contre la détérioration.

En effet, la réduction du temps de lavage réduit de 15 % les dommages aux vêtements et permet de faire un gain de temps de 38 % et des économies d’énergie s’élevant à 28 %.

Steam+™ élimine 99,9 % des allergènes

La technologie LG Steam+™ élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires, avec 30 % de plis en moins.

D’ailleurs, la fonction Anti-froissage est disponible en option dans six (6) cycles. Les plis se forment lors de la déshydratation et disparaissent grâce à la vapeur pendant le mouvement de culbutage. De plus, la vapeur élimine les allergènes.

Plus grande capacité, durabilité et hygiène

Avec une capacité de 10.5 Kg, le lave-linge LG VIVACE vous permet d’avoir une plus grande capacité dans votre espace (600 x 850 x 620). En outre, ce modèle innovant est plus durable et plus hygiénique, grâce à son hublot en verre trempé, à la fois élégant et résistant, et à ses aubes de lavage en acier inoxydable résistantes pour une hygiène supplémentaire.

Concernant le design, la machine à laver LG VIVACE offre un affichage plus visible, mais aussi, un bouton d’une taille plus grande avec une finition métallique élégante.

Grâce à la technologie ThinQ™, votre lave-linge devient plus intelligent, du lancement de votre lessive à distance au téléchargement de nouveaux cycles. LG vous permet d’interagir facilement avec lui et accéder aux dernières innovations grâce à la connectivité Wifi.

Enfin, il faut également savoir que la durée de vie de la machine à laver LG VIVACE est de sept (7) ans. D’ailleurs, une garantie de cinq (5) ans couvre les lave-linge ainsi que les sèche-linge, tandis qu’une garantie de dix (10) ans couvre le moteur Direct Drive.