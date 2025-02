Lave-linge et sèche-linge à pompe à chaleur : LG dévoile ses solutions de lavage au KBIS 2025

LG Electronics (LG) présente ses innovations en matière de solutions de lavage lors du Salon de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain 2025 (KBIS). Ces nouveaux modèles combinent la technologie de pompe à chaleur à inverseur et l’intelligence artificielle de LG, garantissant une consommation énergétique réduite et un gain de temps considérable pour les utilisateurs. Conçue dans le cadre de la vision Zero Labor Home de LG et spécialement pensée pour le marché Nord-américain, cette nouvelle gamme répond à une large diversité de besoins.

Le nouveau lave-linge et sèche-linge, équipés de la pompe à chaleur à double inverseur écoénergétique de LG, seront présentés dans la zone Zero Venting du stand LG au KBIS. Grâce à leur design sans conduit d’évacuation, ces appareils sont plus faciles à installer que les modèles traditionnels à ventilation et optimisent l’espace, les rendant ainsi idéaux pour les petits logements.

🟢 À LIRE AUSSI : ISE 2025 : LG présente des solutions de signalisation numérique adaptées aux secteurs B2B

En intégrant la technologie Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™), LG améliore encore l’expérience utilisateur. Ce système analyse automatiquement le poids et le type de tissu pour ajuster les mouvements de lavage et de séchage, garantissant ainsi des résultats optimaux tout en préservant les textiles.

Une gamme premium avec des capacités exceptionnelles

LG met également en avant sa gamme SIGNATURE de solutions de lavage de 29 pouces, comprenant un duo lave-linge et sèche-linge ainsi que le spectaculaire WashTower™. Ces nouveaux modèles allient design élégant et capacité inégalée, avec un lave-linge de 5,8 pieds cubes et un sèche-linge de 9,0 pieds cubes, soit les plus grands volumes de leur catégorie.

Pour optimiser l’espace sans compromettre la capacité, LG propose aussi un mini lave-linge et un socle pouvant être installés sous le lave-linge et le sèche-linge. Grâce aux technologies AI Wash™ et TurboWash™ 360°, ces appareils assurent un lavage rapide et performant, permettant aux utilisateurs de traiter plus de linge en moins de temps et de maximiser leur efficacité au quotidien.

🟢 À LIRE AUSSI : LG Algérie dévoile ses offres spéciales pour le Ramadan 2025 : jusqu’à 40 000 DA de remise !

Dans la zone Zero Gas, LG met en avant les avantages de ses dernières solutions de lavage équipées de pompes à chaleur. Contrairement aux sèche-linges traditionnels à gaz, les modèles LG utilisent un système à circuit fermé qui recircule l’air à l’intérieur du tambour.

Cette approche innovante permet un séchage efficace à basse température, réduisant ainsi les dommages aux tissus, améliorant l’efficacité énergétique et diminuant l’empreinte carbone. LG établit ainsi une nouvelle référence en matière de soin du linge durable.

LG WashCombo™ : une solution innovante exposée au KBIS 2025

Dans la zone Zero Venting, LG présente également le WashCombo™ de 27 pouces, un lave-linge et sèche-linge tout-en-un conçu pour allier performance et praticité. Équipé d’une pompe à chaleur inverter et d’un design sans conduit d’évacuation, cet appareil compact s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Associé aux autres solutions de lavage LG, le WashCombo™ crée un ensemble harmonieux et moderne, idéal pour optimiser l’espace tout en garantissant une efficacité maximale.

Pour une gestion encore plus intuitive, toutes les nouvelles solutions de lavage LG sont compatibles avec l’application ThinQ™, permettant aux utilisateurs de contrôler et de surveiller leurs appareils à distance. Grâce à cette interface intelligente, il est possible de suivre la consommation d’énergie en temps réel et d’accéder à ThinQ Care™, un service qui aide à anticiper les problèmes techniques. En alertant les utilisateurs avant qu’une panne ne survienne, ce système réduit les coûts de maintenance et évite les désagréments liés aux réparations imprévues.

« LG continuera d’exploiter sa technologie de pompe à chaleur avancée pour renforcer sa position de leader sur le marché nord-américain des appareils électroménagers haut de gamme », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la division LG Home Appliance Solution. « Les nouvelles solutions de lavage que nous présentons au KBIS 2025 illustrent nos progrès et notre engagement à réaliser le Zero Labor Home. »

Les visiteurs du KBIS 2025 pourront découvrir ces innovations en avant-première sur le stand LG (Hall Ouest #2417, Centre des congrès de Las Vegas).

À propos de la division LG Home Appliance Solution

La division LG Home Appliance Solution (HS) est un leader mondial des appareils électroménagers et des solutions domestiques intelligentes. En tirant parti de ses technologies de pointe, la société s’engage à améliorer la qualité de vie des consommateurs et à promouvoir la durabilité.

🟢 À LIRE AUSSI : LG introduit sa gamme OLED evo 2025 : une brillance éclatante et une expérience IA sur mesure

Elle développe des solutions d’appareils pour la cuisine et le salon, pensées pour leur design, et a récemment intégré la division Robot Business de LG afin d’incorporer des technologies robotiques avancées dans ses solutions domestiques. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, des performances exceptionnelles, une efficacité opérationnelle et des solutions de mode de vie durables. Pour plus de nouvelles sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.