L’autorité de régulation sanctionne El Heddaf TV pour dérive médiatique

L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) a adressé un avertissement officiel à la chaine El Haddaf TV, l’accusant d’avoir enfreint les règles déontologiques et les clauses du cahier des charges régissant les médias audiovisuels en Algérie. Des propos considérés comme « offensants » et « diffamatoires » envers le groupe Sonelgaz, tenus lors de l’émission Bilmakchouf diffusée le 17 juin 2025, sont à l’origine de l’affaire.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’ANIRA précise avoir reçu, en date du 24 juin, une plainte officielle déposée par le groupe Sonelgaz, actuel propriétaire du club ES Sétif.

Le groupe dénonce des propos jugés attentatoires à sa réputation et à la dignité de ses responsables, émis sur le plateau de l’émission susmentionnée.

Des propos jugés moqueurs et dégradants

L’expression particulièrement incriminée est la suivante : « La stratégie de Sonelgaz est administrative, elle ne colle pas au football. Ce n’est pas un compteur qui monte ou descend ! » Un commentaire considéré comme méprisant, réducteur et indigne du statut stratégique qu’occupe Sonelgaz en Algérie et à l’international.

À la suite de cette plainte, la chaine El Haddaf a été convoquée le 25 juin. L’ANIRA affirme avoir mené une analyse approfondie de l’épisode incriminé, concluant à un manquement clair aux normes professionnelles de traitement de l’information.

Un avertissement avec obligation d’excuses publiques

En conséquence, l’autorité de régulation exige un mea-culpa officiel et public de la part d’El Haddaf TV envers Sonelgaz, estimant que la chaine a dépassé les limites du débat sportif légitime pour sombrer dans la diffamation ciblée.

L’ANIRA rappelle que toute atteinte gratuite à une institution stratégique nationale est de nature à porter atteinte à l’image de l’Algérie, et par extension, à son économie et sa sécurité.

Un appel à la responsabilité médiatique

Ce dossier relance le débat sur la responsabilité des médias dans leurs prises de parole. L’autorité appelle à une presse plus professionnelle, respectueuse et constructive, surtout dans un contexte national et géopolitique sensible.

L’ANIRA conclut qu’elle ne tolérera aucun autre dérapage médiatique visant l’intérêt supérieur de la nation.