Laurent Nuñez en visite officielle ce lundi à Alger : plusieurs dossiers chauds sur la table

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, entame ce lundi 16 février, une visite officielle de deux jours en Algérie. Dans un contexte de vives tensions diplomatiques, il rencontrera son homologue Saïd Sayoud pour traiter plusieurs dossiers sensibles et prioritaires.

Prévue depuis plusieurs mois à l’initiative du ministre algérien, cette visite a été confirmée par téléphone quelques jours plus tôt. Le climat entre Paris et Alger est particulièrement lourd depuis l’été 2024, marqué par le virage diplomatique français en faveur du Maroc sur le dossier du Sahara occidental.

Le climat s’est encore alourdi à la suite de la mise en examen d’un agent consulaire algérien en avril 2025, un incident immédiatement suivi par le renvoi de douze diplomates français en poste à Alger.

Laurent Nuñez en visite de deux jours à Alger

En visite à Alger ces lundi 16 et mardi 17 février, Laurent Nuñez s’efforcera de restaurer le dialogue sécuritaire entre la France et l’Algérie. Cette mission délicate intervient au cœur d’un climat diplomatique qui demeure particulièrement pesant entre les deux capitales.

Attendue depuis l’invitation lancée par le ministre algérien il y a plusieurs mois, cette rencontre a mis du temps à se matérialiser. Dans ce contexte de blocage, le déplacement de Laurent Nuñez fait figure de premier pas vers une normalisation des relations bilatérales.

« Je me rends en Algérie pour une réunion de travail avec mon homologue. Il y a eu une phase de préparation entre services à un niveau technique et donc maintenant, on passe à la phase politique », a déclaré vendredi Nunez lors d’un déplacement à Marseille.

Plusieurs dossiers sensibles au programme

Faisant preuve de retenue, il a précisé que cette « réunion de travail » permettrait de passer en revue « toutes les questions de sécurité », incluant notamment la lutte contre le terrorisme, le démantèlement des réseaux de narcotrafiquants et la gestion de l’immigration illégale.

« J’ai toujours été confiant dans le rétablissement des relations sécuritaires avec l’Algérie. (…) Cette visite est l’aboutissement de cette position, qui est de continuer à dialoguer avec les autorités algériennes sur les questions de sécurité. Ça me paraît indispensable » a ajouté le ministre français de l’Intérieur.

Début février, le ministre français avait conditionné son déplacement à un « bougé » ou une « amorce de réponse » de la part d’Alger. Ses attentes concernaient non seulement la coopération bilatérale, mais aussi la situation de Christophe Gleizes, ce journaliste français arrêté en Kabylie en mai 2024, dont la condamnation pour « apologie de terrorisme » a été portée à sept ans de prison en appel début décembre dernier.

Il faut remonter à la fin de l’année 2022 et au voyage de Gérald Darmanin pour retrouver la trace d’une visite du ministre français de l’Intérieur en Algérie. Entre-temps, le passage de Bruno Retailleau place Beauvau avait accentué les tensions : ce dernier avait multiplié les épreuves de force, notamment en exigeant la libération de l’écrivain Boualem Sansal.

