Lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel (Vidéo)

Hier, le dimanche 3 décembre 2023, au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie de remise du 9e Prix du président de la République dédié aux journalistes professionnels.

En effet, la 9e édition de ce prix a mis en lumière des thèmes reflétant les défis contemporains de l’Algérie. « La nouvelle Algérie et la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique », « La nouvelle Algérie : renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse » et « La sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques » étaient au cœur des débats.

De plus, dans la catégorie de la presse écrite, les journalistes distingués étaient Samia Boulaloua d’El Hiwar, Assia Boucetta d’Horizons, et Lamia Harzelaoui d’Al Fadjr, respectivement récipiendaires du premier, deuxième et troisième prix.

Pour les médias audiovisuels, Sofiane Meknine, Amar Helas, et Nadira Araou de l’Etablissement public de télévision (EPTV) ont été récompensés. Dans la catégorie des médias radiophoniques, les lauréats étaient Ikram Tchetioui et Mohamed Amine Bedri de la Radio nationale, Imane Djama de Radio Mila, et Nora Saihi de la Radio Chaîne II.

Qu’en est-il de la presse en ligne ?

En outre, la presse électronique a également été honorée avec Ali Guettaf et Bachir Bounoua de « Chebab TV », Ahmed Kecita de « La Patrie News », et Abdelhakim Belghit de l’Agence Algérie Presse Service (APS) remportant les trois premiers prix.

Belkacem Ahcene Djaballah, président du jury, ainsi que les membres du jury, ont été honorés lors de la cérémonie, et de nombreuses attestations d’encouragement ont été remises à des journalistes de divers médias nationaux.

En conclusion de l’événement, les journalistes ont exprimé leur reconnaissance envers le président Tebboune pour son soutien continu au secteur de l’information et à la presse. La distinction a été remise par le président du jury de cette 9e édition, Belkacem Ahcene Djaballah.