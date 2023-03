Lauréat du prix John-Von-Neumann de mathématiques 2023, le Pr Yousef Saad félicité par Tebboune

Le mathématicien algérien Youcef Saad a été récompensé du prestigieux Prix John-von-Neumann des mathématiques de l’année 2023. Cette distinction lui a valu les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a exprimé sa fierté pour cette victoire.

Dans un tweet partagé sur son compte officiel, le président de la république algérienne l’a d’abord félicité avant l’encourager à continuer à contribuer à « ce domaine passionnant et à relever de nouveaux défis mathématiques ».

Le Prix John-von-Neumann des mathématiques est l’une des plus hautes distinctions en mathématiques, récompensant chaque année un chercheur pour ses contributions exceptionnelles dans ce domaine. Il est nommé en l’honneur de John von Neumann, un mathématicien hongrois qui a fait des contributions majeures à la physique quantique, l’économie, l’informatique et les mathématiques.

Cette distinction récompense donc l’excellence et le dévouement de Youcef Saad dans le domaine des mathématiques. Les travaux de Saad sur les algorithmes ont un impact significatif sur les domaines des systèmes linéaires épars, des problèmes d’auto-valeur, des équations non linéaires, des algorithmes de graphes, et peuvent être appliqués à un large éventail de problèmes en sciences et ingénierie computationnelles, y compris la chimie quantique, la science des matériaux et la science des données.

Le Pr Youcef Saad s’est exprimé quant à cette réponse. Selon la SIAM il a affirmé : « Mes étudiants, post-doctorants et collaborateurs ont contribué énormément à mes recherches et ont rendu ce voyage de quatre décennies passionnant. Je leur suis redevable, ainsi qu’à de nombreux autres dont le soutien a rendu ce travail possible ».

لك منّي تحية تقدير، الأستاذ يوسف سعد على فوزك بجائزة جون فون نيومان للرياضيات، على مستوى العالم. أتمنى لك التوفيق و مزيدًا من الإسهامات، في هذا المجال..الجزائر فخورة بك. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 24, 2023

Youcef Saad, qui est le lauréat du Prix John-von-Neumann ?

Yousef Saad est un professeur émérite de sciences informatiques à l’Université du Minnesota.

Saad est né en Algérie en 1950 et a obtenu son diplôme en mathématiques à l’Université d’Alger en 1970. Il a ensuite rejoint l’Université de Grenoble pour le programme doctoral et a obtenu un doctorat junior, « Doctorat de troisième cycle » en 1974 et un doctorat supérieur, « Doctorat d’Etat » en 1983.

Au cours de sa carrière universitaire, il a occupé divers postes, notamment chercheur scientifique au département d’informatique de l’Université de Yale (1981-1983), professeur associé à l’Université de Tizi-Ouzou en Algérie (1983-1984), chercheur scientifique au département d’informatique de l’Université de Yale (1984-1986), et professeur associé au département de mathématiques de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign (1986-1988).

Il a également travaillé en tant que chercheur principal à l’Institut de recherche pour l’informatique avancée (RIACS) de 1980 à 1990.

Saad a rejoint l’Université du Minnesota en 1990 en tant que professeur au département de sciences informatiques. À Minnesota, il a occupé le poste de chef du département de sciences informatiques et d’ingénierie de janvier 1997 à juin 2000. Actuellement, il est professeur distingué d’informatique à l’Université du Minnesota.

Saad est l’auteur de plusieurs livres influents sur l’algèbre linéaire et les calculs matriciels. Il est également répertorié comme chercheur hautement cité dans les mathématiques par l’ISI, l’auteur le plus cité dans le journal Numerical Linear Algebra with Applications, et est membre de la SIAM (classe de 2010) et membre de l’AAAS (2011).