Laure Berthaume, la musicienne française qui maîtrise la langue kabyle

L’histoire et la culture riche de l’Algérie séduisent de nombreux étrangers. Entre ceux qui voyagent dans le pays pour l’explorer et ceux qui se mettent à reproduire des plats emblématiques de sa cuisine et à parler l’Algérien et le kabyle, l’Algérie fait son effet sur ses ressortissants étrangers.

C’est le cas de la musicienne française Laure Berthaume qui a réussi à séduire les Algériens en parlant le Kabyle. En effet, s’exprimant dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux en kabyle, cette femme française témoigne de son amour pour cette région de l’Algérie.

S’exprimant en kabyle, la musicienne française Laure Berthaume séduit les Algériens

Si cette femme d’origine française a réussi à apprendre et à parler le Kabyle, c’est pour son amour à la Kabylie. Fière d’intégrer cette culture à son quotidien, laure s’affiche fièrement, sur ses réseaux sociaux, en tenues traditionnelles. D’ailleurs, la talentueuse musicienne a même partagé photo de son mariage, dans laquelle elle arbore une robe traditionnelle berbère.

Dans d’autres vidéos, Laure Berthaume use de la langue kabyle pour inviter les internautes à ses concerts, et reprend grâce à ses instruments des morceaux emblématiques de la chanson kabyle et algérienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Laure Berthaume est une musicienne multi-instrumentiste (clarinette, accordéon …) qui interprète plusieurs registres musicaux, dont la musique traditionnelle et le Chaabi. Dans l’une de ses vidéos, Laure a fait savoir qu’elle aime écouter le grand chanteur Idir, dont la fameuse chanson Ssendu. D’ailleurs, la découverte de la langue kabyle remonte à l’un des concerts du défunt Idir.

Dans une autre vidéo, Laure raconte son premier voyage en Algérie, notamment à Tizi Ouazou. En faisant la connaissance des habitants de cette région et en découvrant ses traditions, Laure a décidé d’apprendre la langue kabyle. Depuis, la musicienne française, qui a toujours vécu à Paris, continue ses progrès dans l’apprentissage de cette langue.

