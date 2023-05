L’augmentation de l’allocation touristique en Algérie de nouveau évoquée

Depuis sa création en 1997, l’allocation touristique en Algérie n’a pas vu son montant changer d’un poil. Nombreux sont ceux qui jugent sa valeur dérisoire et qui ont recours à des solutions alternatives pour avoir du change sous la main en voyage. Une situation que dénonce l’APN, appelant à la révision à la hausse du montant.

Mouvement qui a fini par payer ; une étude sur l’augmentation possible la valeur de l’allocation touristique est en cours selon le ministère des Finances.

Vers l’augmentation de l’allocation touristique en Algérie

Fixé à 15 000 DA depuis plus de 25 ans, soit approximativement 100 euros par personne et par an, le montant de l’allocation touristique en Algérie est jugé dérisoire. Force est de constater que ce dernier est très loin de couvrir les dépenses des voyageurs algériens à l’étranger. Ils se retrouvent ainsi à avoir recours au marché noir pour avoir accès aux devises étrangères, à des taux pas forcément avantageux.

En effet, alors que l’euro singulier s’échange à 149 DA à la banque, ce dernier n’est cédé qu’à 200, voire 222 DA, en marché informel. Soit une majoration supplémentaire conséquente sur le budget voyage des Algériens.

Face à cette situation, les députés de l’APN en ont appelé au ministre des Finances, Laziz Faid, pour instaurer un nouveau montant qui soit plus en adéquation avec le coût réel d’un voyage à l’étranger. Ce à quoi le ministre a répondu que c’était la Banque d’Algérie qui fixait la valeur de l’allocation touristique, et qu’une étude sur l’augmentation de celle-ci était en cours.

Allocations touristiques au Maghreb : quel classement pour l’Algérie ?

De grosses disparités se font ressentir au niveau des allocations touristiques des pays du Maghreb. Si la Tunisie et le Maroc offrent des montants relativement importants, l’Algérie, elle, peine à suivre la cadence.

Tous les chiffres portent à croire que nous sommes en dernière position dans le trio maghrébin. Ainsi, nos voisins tunisiens ont droit à 6 000 DT (environ 1 730 euros) par an. Alors que les Marocains bénéficient d’une très belle allocation touristique de 100.000 dirhams par an, soit un peu plus de 9 000 euros.