L’augmentation de l’allocation de solidarité entre en vigueur à cette date

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait récemment pris la décision d’augmenter l’allocation de solidarité, qui entre en vigueur dès le mois en cours, offrant un soutien crucial à plus de 1 200 000 bénéficiaires.

En effet, au début du mois d’octobre en cours, les augmentations de l’allocation de solidarité sont entrées en vigueur, apportant des améliorations substantielles pour les bénéficiaires. La valeur de cette allocation a été portée à 7 000 DA pour les différentes catégories de bénéficiaires, tandis qu’elle s’élève à 12 000 DA pour les personnes aux besoins spécifiques ayant un handicap à 100%.

Il est important de noter que la dernière augmentation de cette allocation remontait à l’année 2008. Depuis lors, de nombreuses catégories défavorisées, telles que les personnes âgées, les handicapés, les femmes divorcées ou veuves, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou invalidantes, attendaient avec impatience cette valorisation.

Une nouvelle très positive est que les bénéficiaires ont reçu cette allocation avec effet rétroactif à partir du mois de mai dernier. Cette mesure vise à réduire les difficultés financières auxquelles ces citoyens font face et à les aider à améliorer leur qualité de vie.

A LIRE AUSSI : Tebboune décide d’augmenter le montant de la bourse pour les étudiants

Une intégration sociale essentielle

Le dispositif d’allocation de solidarité est conçu pour promouvoir l’intégration sociale en fournissant une subvention directe sous forme d’allocation mensuelle. Cela garantit également une couverture sociale et une protection aux bénéficiaires et à leurs ayants-droit. Grâce à ces avantages, ils peuvent désormais bénéficier de la carte Chifa et de diverses prestations liées aux soins médicaux, aux appareils, aux équipements, et à l’assistance technique dans le domaine de la santé.

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures visant à soutenir les catégories vulnérables de la société. Le président Tebboune a pris l’engagement ferme de renforcer le niveau de vie des citoyens en intensifiant les efforts du gouvernement pour soutenir les femmes au foyer. Cela se traduit notamment par la création de micro-entreprises, offrant aux femmes la possibilité de réaliser leur indépendance financière.