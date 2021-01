L’attente d’un jeune cancéreux ayant collecté 600 million de centimes

Il s’appelle Yacine Ben Allal, et il a 28 ans. Ce jeune de la wilaya de Medéa est atteint d’un cancer des os, au niveau du bassin. Malgré que ce jeune algérien avait pu collecter, grâce aux dons de ses compatriotes, une somme qui s’élève à 600 millions de centimes pour les besoins de son opération, son cancer est entrain d’avancer encore, en raison des frontières qui demeurent fermées face à ses appels incessants envers les autorités.

En effet, et comme le rapporte le journal arabophone Al Khabar, ça fait maintenant six mois qu’une somme de 600 millions de centimes a été collectées grâce à la bienfaisance des Algériens et de plusieurs associations caritatives, mais ce n’est pas pour autant que le jeune cancéreux ait pu faire sa chirurgie salvatrice, suite à la fermeture des frontières à cause de la situation sanitaire due au nouveau coronavirus Covid-19.

Une opération en Espagne ou en Turquie

Toutes les conditions sont réunies pour mener à bien son opération, de son côté il a pu amasser la somme nécessaire, et du côté de ses médecins, ces derniers n’attendant que sa venue en Turquie ou en Espagne, mais Yacine est toujours entrain d’attendre le feu vert des autorités concernées par sa situation pour lui permettre, via une autorisation exceptionnelle, de rejoindre l’hôpital Memorial Hastanesi, ou son dossier est reçu, étudié et accepté.

Les médecins de l’hôpital Memorial Hastanesi ont assuré à la famille du jeune Yacine que son cas pourrait être pris en charge, et que son cancer pourrait être traité et même guéri via une opération chirurgicale. Le jeune Yacine plein d’espoir, n’attend donc que l’autorisation de prendre l’avion pour rejoindre ses médecins.

Pour rappel, l’affaire du jeune Yacine Ben Allal a été largement relayée sur les réseaux sociaux, ce qui lui avait permis d’arriver à collecter la somme d’argent dont il avait besoin pour son opération, mais malgré de multiples demandes, appel, et cris de détresse adressées aux autorités, ces dernières demeurent sourdes à la souffrance du jeune cancéreux.