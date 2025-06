L’attaque d’Israël sur l’Iran secoue les cours de change : voici les valeurs des devises ce 15 juin

Le regain de tension au Moyen-Orient après l’attaque d’Israël sur l’Iran a ravivé les incertitudes sur les marchés internationaux. Un épisode géopolitique qui, loin de renforcer le dollar comme valeur refuge, a créé la surprise : dans la nuit de jeudi à vendredi, la devise américaine a légèrement reculé. Un recul discret, à peine 0,3 %, et de courte durée, mais qui interroge les analystes.

Dans un contexte où les conflits majeurs ont souvent pour effet de renforcer le billet vert, cette réaction étonne. Pour Juan Perez, directeur du trading chez Monex USA à Washington, cette faiblesse momentanée du dollar reflète un climat économique plus complexe.

« Le conflit israélo-iranien est récent, mais la principale inquiétude reste l’évolution des barrières commerciales et des droits de douane. Lorsqu’un conflit armé menace de s’enliser, l’or et le dollar sont généralement plébiscités comme refuges. C’est une réaction avant tout psychologique », explique-t-il.

Malgré une tradition bien établie de statut de valeur refuge, le dollar américain semble vaciller face à un environnement géopolitique de plus en plus incertain. Si l’or a su tirer profit de cette instabilité, le billet vert, lui, semble peiner à s’imposer avec la même fermeté que par le passé. La volatilité sur les marchés des devises pourrait bien se poursuivre, en fonction de l’évolution du conflit au Moyen-Orient et des tensions commerciales mondiales.

Taux de change en Algérie : voici les chiffres sur les deux marchés, officiel et parallèle

Sur le plan local, les taux de change restent globalement stables sur le marché officiel algérien. Ce début de semaine reflète une légère baisse du dollar américain, qui s’échange autour de 130,50 DZD à l’achat et 130,52 DZD à la vente, selon les cotations de la Banque d’Algérie.

L’euro, de son côté, garde sa position, oscillant autour de 149,95 DZD à l’achat et 149,99 DZD à la vente. Quant à la livre sterling, elle s’établit à 176,62 dinars à l’achat contre 176,68 dinars à la vente. Le dollar canadien, lui, s’échange à 95,46 dinars à l’achat et 95,47 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle, les cambistes continuent de jongler avec l’instabilité. Le dollar américain atteint 230 dinars à la vente, contre 226 dinars à l’achat, marquant un écart significatif par rapport au marché officiel.

L’euro, après une légère baisse ces derniers jours, se stabilise autour de 259 dinars à la vente et 256 dinars à l’achat. De son côté, la livre sterling poursuit son ascension, atteignant 301 dinars à la vente et 297 dinars à l’achat. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange à 162 dinars à la vente et 160 dinars à l’achat.