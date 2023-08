L’attaquant international algérien, Mohamed Amoura, rejoint un nouveau club (officiel)

À l’approche de la fin de la fenêtre des transferts de l’été 2023, un attaquant de l’équipe d’Algérie évoluera désormais sous des nouvelles couleurs.

En effet, pressenti sur le départ, l’attaquant algérien, Mohamed El Amine Amoura a rejoint les rangs du club belge de l’Union Saint-Gilloise en provenance du club suisse de Lugano.

L’Union Saint-Gilloise tease l’arrivée au club de Mohamed El Amine Amoura ! 🇩🇿🏃🏽‍♂️ Le club suisse du FC Lugano se sépare de l’un de ses jeunes talents contre 4M€. 💰 pic.twitter.com/dLlMvC2pqQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 18, 2023

Ainsi, Amoura, prometteur attaquant de la sélection algérienne de football, évoluera lors des quatre prochaines saisons avec le maillot de l’Union Saint-Gilloise.

Les pensionnaires du championnat ont annoncé l’arrivée de l’attaquant algérien sur les différents réseaux sociaux du club.

Le transfert de l’attaquant algérien, Mohamed El Amine Amoura est estimé à plus de 4 millions d’euros. « Amoura est là. Vous allez adorer la vitesse. » écrit le club sur ses réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée du très prometteur buteur algérien.

Amoura is here. You will love the speed. 💛💙 pic.twitter.com/guh4TGJUBS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 18, 2023

Un autre international algérien rejoint Belaïli et Benlamri et signe au MCA

Le milieu de terrain algérien, Mehdi Zerkane, a signé au Mouloudia Club d’Alger. En effet, après son prêt à l’OFI Crete et un court passage du côté de l’Olympique Nîmois, Mehdi Zerkane a décidé de mettre fin à son aventure européenne et de rallier l’Algérie pour évoluer avec le maillot rouge et vert du Doyen.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux du club de la capitale algérienne.

Avec cette arrivée, le MCA poursuit son Mercato aux saveurs de la sélection algérienne après la signature de Belaïli, Benlamri et Anatof.