L’athlète Souad Azzi offre à l’Algérie sa première médaille d’or aux Jeux Sportifs Arabes 2023

L’Algérie décroche sa première médaille d’or aux Jeux Sportifs Arabes grâce à Souad Azzi. L’événement, qui en est à sa 15ᵉ édition, réunit les plus grands athlètes du monde arabe, toutes catégories confondues.

Primée de la médaille d’or ce mardi, Souad Azzi ouvre le bal pour l’Algérie avec une performance remarquable à la course à pied.

L’Algérienne Souad Azzi décroche la médaille d’or à la marche aux Jeux Sportifs Arabes 2023

Les Jeux Sportifs Arabes représentent une plateforme importante pour les athlètes de la région afin de démontrer leurs compétences et de promouvoir le sport. Après avoir remporté la première place aux 10 000 mètres de marche féminins, avec un temps records de 46 minutes et 59 secondes, Souad Azzi se voit attribuer la première médaille d’or de l’Algérie de la compétition.

Par ailleurs, sa compatriote, Touloum Melissa, décroche de son côté la médaille de bronze, en se classant troisième dans la même épreuve, avec un temps de 47 minutes et 37 secondes.

Ces performances exceptionnelles du duo algérien sont une source de fierté pour le pays et témoignent de leur talent et de leur détermination. Les médailles remportées par Souad Azzi et Touloum Melissa témoignent ainsi du niveau élevé de l’athlétisme en Algérie et de la persévérance des athlètes dans leur quête de l’excellence.

Plus de 450 athlètes algériens présents aux JSA 2023

En tant que pays organisateur des Jeux Sportifs Arabes 2023, l’Algérie compte bien marquer sa présence à cette édition. Ainsi, 454 athlètes, 279 hommes et 175 femmes, seront présents et représenteront la nation au cours des diverses compétitions, affirme le chef de la délégation algérienne, Hamza Daghdag.

C’est le stade Miloud Hadfi, sis à Oran, accueillera les compétitions d’athlétisme du championnat arabe, à partir de ce mardi jusqu’au vendredi.