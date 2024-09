Jeux paralympiques 2024 : L’athlète algérien Ibrahim Guendouz remporte une médaille d’or

L’athlète algérien Ibrahim Guendouz a offert à l’Algérie une médaille d’or historique lors des Jeux paralympiques de 2024, qui se déroulent à Paris. Ce samedi, Guendouz a triomphé dans la finale de la course de canoë, en réalisant un temps impressionnant de 39 secondes et 91 centièmes.

Il a devancé ses concurrents, l’Australien Dylan Littlehales et le Brésilien Elias Michias Rodriguez, qui ont terminé respectivement avec des temps de 40 secondes 68 centièmes et 40 secondes 75 centièmes.

Cette victoire marque la première médaille paralympique de l’Algérie dans cette discipline. Grâce à cet exploit, le total des médailles algériennes aux Jeux paralympiques s’élève désormais à 6 médailles d’or et 5 de bronze, plaçant l’Algérie à la 22e place provisoire au classement général des médailles.

Le Président Tebboune félicite Ibrahim Guendouz

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa fierté suite à la victoire de Guendouz. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a salué la performance exceptionnelle de l’athlète, déclarant :

« Une fois de plus, l’Algérie brille aux Jeux paralympiques à Paris grâce au champion Ibrahim Guendouz. Mille félicitations pour ce succès honorable… Vive l’Algérie ! »

Cet hommage du chef de l’État reflète l’enthousiasme et la fierté nationale que suscite cette médaille d’or. Ce triomphe renforce la position de l’Algérie sur la scène paralympique internationale et témoigne du talent et du dévouement de ses athlètes.