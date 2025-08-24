L’Asie à portée de vol : Air Algérie inaugure une nouvelle ligne directe vers ce pays

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé récemment l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant l’Algérie à la Chine, plus précisément à Guangzhou, l’une des plus grandes métropoles du pays. Cette initiative marque une étape importante dans le développement du réseau international de la compagnie et reflète la volonté des autorités de renforcer les liens économiques et culturels entre Alger et Pékin.

Selon le communiqué publié par Air Algérie, les premiers vols sont prévus pour la saison automnale, avec une fréquence initiale de deux dessertes par semaine. Les départs se feront depuis l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger, avec des liaisons directes à destination de l’aéroport de Guangzhou-Baiyun, l’un des hubs les plus fréquentés d’Asie.

Air Algérie inaugure une nouvelle ligne directe vers Guangzhou

Cette nouvelle ligne répond à une demande croissante des voyageurs d’affaires, des étudiants et de la diaspora algérienne installée en Chine. Guangzhou, capitale de la province du Guangdong, est en effet l’un des pôles économiques majeurs du pays, réputé pour son activité industrielle, son rôle dans le commerce international et l’organisation de la célèbre Foire de Canton.

Pour de nombreux opérateurs algériens, cette liaison aérienne constitue une opportunité stratégique afin de faciliter les échanges commerciaux et d’élargir les perspectives de coopération avec l’Empire du Milieu.

Le lancement de cette ligne s’inscrit également dans le cadre du renforcement du partenariat sino-algérien, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des nouvelles technologies. Cette ouverture représente ainsi une réponse concrète à la demande croissante de connectivité entre nos deux pays.

Algérie–Chine : une liaison aérienne stratégique signée Air Algérie

Sur le plan touristique, cette liaison offre de nouvelles possibilités. De plus en plus de voyageurs algériens s’intéressent à la Chine, non seulement pour ses grandes villes modernes, mais aussi pour son riche patrimoine historique et culturel. De leur côté, les autorités espèrent également attirer davantage de touristes chinois vers l’Algérie, un pays encore méconnu en Asie mais qui dispose d’atouts considérables : sites antiques classés à l’UNESCO, paysages sahariens uniques et une hospitalité réputée.

Air Algérie mise sur sa flotte modernisée pour assurer ce nouveau service dans des conditions optimales de confort et de sécurité. La compagnie prévoit également, à moyen terme, d’augmenter la fréquence des vols en fonction de la demande.

Avec cette ouverture vers Guangzhou, Air Algérie poursuit son plan d’expansion internationale et affirme son rôle d’acteur incontournable dans le rapprochement entre l’Algérie et les grandes capitales économiques du monde. Une étape qui pourrait renforcer encore davantage les échanges entre Alger et Pékin, au bénéfice des voyageurs et des deux économies.