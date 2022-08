L’ascension fulgurante de Twitch

De nos jours, difficile de ne pas connaître Twitch, un réseau social visant à faciliter, dans un premier temps, le visionnage de parties de jeux vidéo et avec l’évolution, à échanger avec des milliers de personnes et également, se divertir grâce à un univers différent que celui vidéoludique. Lancée en juin 2011, il y a désormais plus de 10 ans, la plateforme américaine est aujourd’hui l’un des géants du web. Elle a prouvé qu’avec le monde des jeux vidéo, que l’échange, l’accès instantané au contenu de son choix ainsi que d’autres fonctionnalités marquaient le futur du divertissement en ligne. En près de 10 ans, la société créée en Californie est devenue la référence et peut se targuer aujourd’hui, d’inspirer de nombreux réseaux sociaux et autres plateformes proposant des services équivalents. Ou du moins, souhaitant le faire !

Propriété d’Amazon

Très rapidement, les mastodontes du monde numérique se sont penchés sur la réussite et surtout, le potentiel d’une telle entreprise. Il ne fallut d’ailleurs que trois ans à Twitch pour attirer les premiers investisseurs et les premières propositions de rachat, non des moindres en l’occurrence. Chasse gardée de Google et d’Amazon, Twitch est finalement à la rentrée 2014, devenue propriété du géant de la vente en ligne. Pour près d’un milliard de dollars, la société créée, entre autres par Justin Kan, appartenait désormais à Amazon et son créateur Jeff Bezos. Un investissement majeur qui doit, sans aucun doute, être considéré comme une réussite par tout le conseil d’administration.

Sous la houlette du géant du web avec lequel, Twitch partageait les mêmes valeurs selon son PDG Emmitt Shear, la plateforme aura connu un immense revirement de situation et avant tout, une croissance folle, liée à des choix forts de la part des investisseurs. Une évolution qui a éloigné, sans le quitter, le site de l’aspect unique des jeux vidéo. Dans la seconde partie des années 2010 et peu de temps après le rachat d’Amazon, Twitch devenait, en effet, une plateforme attrayante pour tous les amateurs du monde numérique et autres, sans se montrer particulièrement amateurs des jeux vidéo. Un changement qui a fait de Twitch, toujours aujourd’hui, l’un des réseaux sociaux les plus populaires à l’échelle planétaire.

Une évolution majeure et globale

En France, la popularité du journaliste Samuel Étienne n’est plus à faire auprès des anciens. Que dire alors, de sa récente célébrité connue auprès d’un public plus jeune ! La raison est étonnante mais simple : il y a quelques mois, le journaliste a décidé de lancer la chaîne Twitch avec pour but de vulgariser l’information et également, d’échanger autour d’elle. Que de mieux en ce sens que Twitch, pour effectuer une telle chose ? La réussite fut totale pour le quinquagénaire, décidé à remettre les jeunes autour de l’information et de leur permettre d’exprimer leur voix. Une réussite qui démontre l’un des points positifs de la plateforme, permettant à toutes les catégories (toutes proportions gardées) d’échanger et diffuser le contenu de leur choix !

Autre catégorie fortement mise en avant ces dernières années, le poker, a lui aussi, su reconnaître un regain d’activité grâce à la présence de certaines stars de ce jeu de cartes sur Twitch directement. Comment en ce sens, ne pas penser à un joueur comme Lex Veldhuis, réputé pour ses parties d’anthologie et plus récemment, ses nombreux lives Twitch pour échanger et expliquer certains aspects du poker !

Plus récemment, d’autres sportifs de renom ont sauté le pas, qu’ils soient amateurs de jeux vidéo ou non pour profiter des avantages de la plateforme. Précurseurs, Samuel Etienne et Lex Veldhuis ont mis en avant de nombreuses possibilités.

Extrêmement populaire en Algérie

Grâce à l’amélioration des connexions sur le continent africain et plus particulièrement en Algérie, il va sans dire que le pays profite lui aussi de la frénésie liée à ce réseau social. Porté par une population jeune et gourmande de divertissements en ligne, Twitch connaît une croissance importante grâce aux pays maghrébins dans leur ensemble.