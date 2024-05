L’ascension d’Anes Tina : de YouTube aux débats sociétaux

Anes Tina, de son vrai nom Anes Bouzeghoub, est un humoriste, podcasteur et comédien algérien né le 1ᵉʳ août 1989 à Kouba, Alger. Sa carrière fulgurante l’a propulsé au-devant de la scène grâce à ses sketchs hilarants diffusés sur YouTube. Il s’est fait connaître grâce à des vidéos courtes qui ont rapidement gagné en popularité sur YouTube.

En 2012, après son premier succès en ligne, plusieurs chaînes ont commencé à diffuser ses vidéos, qu’il s’agisse de séries de 30 épisodes ou de vidéos indépendantes. Son humour unique et sa capacité à captiver les spectateurs ont contribué à sa montée en popularité.

En 2013, la chaîne de télévision tunisienne Nessma a enrichi son programme du ramadan en diffusant une série de podcasts intitulée “Anes W’Ennas”. Cette série a permis à Anes Tina de toucher un public encore plus large, non seulement sur Internet, mais aussi à travers des séries télévisées diffusées pendant le mois de Ramadan.

Sa chronique hebdomadaire à l’émission “Le Grand Sbitar” diffusée lui a également offert une visibilité accrue, lui permettant de partager son humour avec des millions de téléspectateurs.

Aujourd’hui, la chaîne YouTube d’Anes Tina compte plus de 3 millions d’abonnés. Sa dernière série, dans le style des documentaires de National Geographic, a créé le buzz pendant le mois de Ramadan, avec plus de 300 000 vues par épisode.

Il aborde des sujets qui intéressent les traditions algériennes tout en transmettant des messages pour sensibiliser le peuple algérien et encourager de bonnes habitudes.

Le combat d’Anes Tina contre le contenu irrespectueux sur les réseaux sociaux

Rappelons que Anes Tina poursuit sans relâche son engagement contre les mauvaises habitudes et en faveur du respect du peuple algérien, en critiquant vivement la dégradation des valeurs et la propagation de contenus choquants sur les réseaux sociaux.

Connu pour sa franchise, Anes Tina n’a pas hésité à dénoncer ouvertement ce qu’il considère comme une décadence généralisée sur les réseaux sociaux algériens. Ses paroles sont directes et percutantes, et il ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de défendre ce en quoi il croit.

Face à la direction prise par les réseaux sociaux, Anes Tina exprime son inquiétude. Il qualifie leur contenu d’ignoble et de dégradant, soulignant la difficulté de naviguer en ligne sans être exposé à de telles choses. Pour lui, les réseaux sociaux sont devenus un terrain miné où il faut constamment se protéger des influences néfastes.

En pointant du doigt l’attrait du public pour les scandales et les contenus controversés. Il exprime sa déception face au désintérêt pour des contenus plus édifiants et constructifs. Selon lui, les pseudos créateurs de contenu à la recherche du “bad buzz” ont pris le dessus, reléguant les messages positifs au second plan.

Anes est un exemple inspirant de réussite dans le monde du divertissement en ligne. Son parcours unique, son humour captivant et son engagement à sensibiliser le public font de lui un artiste incontournable en Algérie et au-delà. Il continue d’évoluer et de divertir son public avec sa créativité et son talent indéniable.