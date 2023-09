L’artiste Tarek Alarabi Tourgane annonce le report du concert prévu à Oran

Le compositeur et interprète arabe Tarek El Arabi Tourgane, qui a déjà animé deux concerts en Algérie (Alger le 25 aout et Constantine le 31 aout 2023), accompagné aussi par ses trois enfants, et qui devait en animer un autre aujourd’hui, le dimanche 3 septembre du côté de l’ouest du pays à Oran, vient tout juste d’annoncer son report à une date ultérieure.

En effet, c’est via un post sur sa page Facebook, qu’il a annoncé le report du concert prévu à Oran, pour ce soir, en précisant que la nouvelle date sera annoncée très bientot, sans donner plus de détails sur cette dernière ou sur les raisons de ce report de dernière minute.

Cet artiste qui est l’une des voix mythiques et l’interprète des chansons des génériques des dessins animés qui ont bercé l’enfance de plusieurs Algériens, et qui a pu animé des concerts pour la première fois dans son pays d’origine va en décevoir plus d’un avec cette annonce.

Les concerts d’Alger et Constantine suscitent des vives polémiques sur les réseaux sociaux

Cependant, il est à noter que si l’annonce des concerts sur les réseaux sociaux, ont provoqué l’effervescence du public algérien, impatient de revivre ces moments d’enfance. Le succès phénoménal de Tarek Alarabi Tourgane a eu un revers. En effet, lors du concert à Alger, ayant eu lieu le 25 aout passé, de nombreux fans se sont retrouvés à l’extérieur du théâtre, n’ayant pas pu accéder à l’événement malgré leurs tickets en main Un déséquilibre entre l’offre et la demande que l’organisation n’avait apparemment pas anticipé. L’effervescence s’est alors transformée en frustration pour certains. Une situation qui a rapidement été mise en lumière sur les réseaux sociaux.

Alors que pour le concert ayant eu lieu à Constantine, jeudi dernier, une autre polémique a entaché ce rendez-vous tant attendu par les fans nostalgiques, où enfants et parents chantaient à l’unisson les génériques de leurs dessins animés préférés. Cette fois-ci, c’est l’absence d’un orchestre comme mentionné sur l’affiche partagé sur la page Facebook de l’artiste qui a fait parler sur les réseaux sociaux.

Pour conclure, les soucis rencontrés lors des concerts de Tarek Alarabi Tourgane accompagnés de ses 3 enfants et les polémiques qui ont découlé de ces derniers sont-ils à l’origine de ce report ?