L’artiste Kaoutar Berrani suscite la polémique au Maroc à cause d’une chanson algérienne

Les guéguerres entre les deux peuples algériens et marocains à propos de l’appropriation culturelle de certains éléments du patrimoine se poursuivent. Aujourd’hui, c’est au tour de l’artiste marocaine Kaoutar Berrani de se retrouver au cœur d’une nouvelle polémique.

Après une longue absence, l’artiste marocaine Kaoutar Berrani revient sur la scène artistique, le mois de mai dernier, pour reprendre l’une des chansons emblématiques de l’Algérie, « Mahani zine » de Salim Halali. Une interprétation qui n’est pas passée inaperçue auprès de ses fans au Maroc.

La chanteuse marocaine Kaoutar Berrani reconnaît l’origine algérienne de « Mahani Zine »

En effet, l’annonce de sa nouvelle chanson a suscité une vive polémique chez les voisins. En effet, sur son Instagram, la chanteuse marocaine reconnaît que les deux chanceux, qu’elle a repris dans son nouvel album, « Alala Yalali » et Mahani Zine » appartiennent au chanteur algérien Salim Halali.

Une annonce qui a déplu aux Marocains qui disputent la parenté de ces chansons avec leurs voisins algériens. Selon eux, « Mahani Zine » a été interprète pour la première fois par Abdesadaq Cheqara, chanteur marocain de la musique arabo-andalouse.

Par ailleurs, une compagne a été lancée par plusieurs noms et figures marocaines contre Kaoutar Berrani et appellent à se désabonner de la chanteuse marocaine pour qu’elle reconnaisse son erreur et s’excuser auprès de la famille de l’artiste Cheqara.

Pour rappel, « Mahani Zine » est une chanson emblématique du patrimoine algérien, qui a été chantée pour la première fois par Salim Halalli, enfant de la wilaya d’Annaba. Ce dernier est un chanteur, derboukiste et interprète de la musique algérienne, arabo-andalouse et de la musique classique populaire. Parmi ces chansons les plus populaires, « Bin Lbarah welyoum ».

