L’artiste algérienne Hamida Ait El Hadj récompensée au festival du film arabe de Casablanca

La ville de Casablanca au Maroc a accueilli du 16 au 23 juin dernier le festival du film arabe. Cet événement, dans sa 4ᵉ édition, comprend deux compétitions officielles et compte en son programme des projections de films hors compétition, des séminaires, des masterclasses.

La 4ᵉ édition du festival du film arabe « était aussi une occasion pour dévoiler des réalisations arabes au grand public et récompenser les personnes qui se trouvent derrière le succès de nombreux films. Dans ce sillage, une artiste algérienne a été récompensée dans le cadre de ce festival, qui s’est tenu à Casablanca.

L’artiste algérienne Hamida Ait El hadj décroche le prix de la meilleure interprétation féminine au festival du film arabe

Il s’agit bel et bien de l’artiste algérienne Hamida Ait el hadj. En effet, cette dramaturge et formatrice de comédiens à l’ISMAS s’est distingué lors de la 4ᵉ édition du festival du film arabe de Casablanca, en décrochant le prix de la meilleure interprétation féminine.

Si Hamida Ait El hadj a réussi à obtenir ce trophée, c’est grâce à sa performance, dans le film La famille (El Aila), réalisé par Merzak Allouache. Dans cette réalisation, Hamida Ait El Hadj incarne le personnage d’une mère de famille. Une famille qui a décidé de quitter l’Algérie pour sauver le maximum de sa richesse mal acquise.

Dramaturge, metteur en scène et figure connue dans la sphère culturelle algérienne, Hamida Ait El Hadj est détentrice d’une licence en psychologie à Paris VIII, mais aussi d’un master spécialisé en mise en scène à l’institut supérieur de théâtre et de cinéma de Keiv. Cette artiste est à l’origine du succès de plusieurs spectacles dont celui d’El Ghanima (le butin) et Souk Ensa.

