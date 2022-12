L’artiste algérien Soolking remporte deux prix aux W9 d’or

Les artistes algériens connaissent un franc succès à travers le monde et la carrière de Soolking de son vrai nom Abderraouf Derradji ne fait qu’accentuer cela. Le jeune artiste algérien et partout, et rafle tout sur son passage, y compris les prix. Après avoir fait ses preuves sur le devant de la scène, il reçoit donc divers prix qui ne font que confirmer le mérite qu’il a. Cette fois-ci c’est aux « W9 d’or » diffusé hier, soit vendredi 16 décembre 2022 sur W9 qu’il obtient deux prix pour son titre « Suavemente » qu’il avait sorti en février 2022, dans lequel il a rendu hommage à Elvis Crespo.

Soolking : l’artiste algérien remporte deux prix

Dans un premier temps il faut savoir que les « W9 d’or » est une cérémonie qui récompense chaque année depuis 2016 les artistes musicaux de l’année. Elle est diffusée, le soir, sur la chaine télévisée W9.

Les « W9 d’or » sont des prix qui sont attribués dans différentes catégories comme les artistes masculin et féminin de l’année, les révélations de l’année…Etc.

La spécificité de cette cérémonie, c’est que les récompenses ne sont pas octroyées par un jury mais se basent sur les données fournies par Yacast qui décompte les écoutes ou sur le classement du Snep qui donne la possibilité de voir le nombre de ventes d’albums. En plus des remises de prix, la cérémonie a été ponctuée de diverses prestations proposées par des artistes comme Bilal Hassani ou même Slimane.

Ce n’est pas tout, les « W9 d’or » sont un réel rendez-vous d’artistes. Beaucoup d’entre eux étaient présents : Michel Polnareff, Alonza, Naps et Ninho, Kendji, Sifia Carson, Adé et Pierre de Maere.

Cette année, l’artiste algérien a remporté non pas un, mais deux prix lors de cette cérémonie.

En effet, grâce à sa célèbre chanson » il a obtenu le titre de « la chanson la plus écoutée à la radio » et celui de « la chanson la plus programmée à la télévision ». Encore un franc succès pour le jeune artiste de 33 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par soolkingofficiel (@soolkingofficiel)

NRJ Music Awards 2022 : Soolking rend hommage à l’Algérie

Pour rappel, ce n’est pas le premier prix qu’obtient le talent algérien. Il y a environ un mois, soit le 18 novembre 2022, il a obtenu une distinction grâce au même morceau, soit « Suavement ». Il a décroché le titre de « meilleure reprise de l’année » au NRJ Musics Awards alors qu’il était en concurrence avec des artistes internationaux (David Guetta, Nicki Minaj, Boris Way, Black M…etc)

Soolkinavait profité de cette occasion pour faire un hommage à l’Algérie. Un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu. En effet, il avait clamé « One, Two, Three, Viva l’Algérie » sur scène, après avoir reçu le trophée qui lui était du.

Comme à son habitude, le chanteur n’a donc pas hésité à faire un rappel de ses racines et de ses origines, les arborant avec fierté sur le devant de la scène.