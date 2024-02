L’artiste algérien Mehdi Hachid expose à la Biennale de design méditerranéen d’Izmir 2024

L’artiste algérien Mehdi Hachid a marqué de son empreinte la Biennale de design méditerranéen à Izmir en janvier 2024 avec sa nouvelle œuvre intitulée « Waiting For Noah ». Cette exposition marque ainsi un tournant majeur dans la carrière de l’artiste, qui présente pour la première fois son travail dans le cadre prestigieux de cette rencontre internationale rassemblant plus d’une vingtaine d’artistes du bassin méditerranéen.

Waiting for Noah : une ode à la cause environnementale

« Waiting For Noah » transcende les frontières de l’art traditionnel en évoquant, à travers un bateau déstructuré, la tragédie des périples périlleux en Méditerranée. L’œuvre inaugure un cycle artistique dédié aux enjeux humanitaires et environnementaux de cette région du monde (pollution, réchauffement climatique, disparités Nord-Sud).

Mehdi Hachid aspire à sensibiliser le public à ces défis à travers une série d’installations qui interpellent tant l’intellect que les émotions. Son art explore les destins des migrants fuyant la misère, des pêcheurs privés de leurs moyens de subsistance, mais aussi, des écosystèmes marins en danger. À travers son travail, l’artiste questionne les liens qui unissent ou séparent les populations autour de ce bassin commun.

« Waiting For Noah » représente ainsi à la fois le désespoir et l’espoir des peuples de Méditerranée. Par son engagement artistique, Mehdi Hachid invite le spectateur à une introspection sur les enjeux cruciaux qui façonnent la Méditerranée contemporaine. Sa présence à la Biennale d’Izmir souligne la portée universelle de son message et son engagement en faveur d’un dialogue artistique et humaniste sur les grands défis de notre temps.

