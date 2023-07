À l’occasion de la fête nationale du 05 juillet, le rappeur franco-algérien l’Algérino a annoncé la tenue d’un concert exceptionnel en Algérie, à Alger plus précisément, le 20 juillet prochain à la Coupole.

Pour réserver les billets, l’artiste donne un rendez-vous à ses fans sur le lien de la billetterie en ligne. Les billets sont aussi disponibles au niveau des points de vente suivants :

Le centre commercial Garden City.

Aquafortland Bordj El Kifan.

La piscine Mykonos Club Sidi Ferdj.

Sidi Yahya, Bab Ezzouar, Boumerdes.

L’Algérino, de son vrai nom Samir Djoghlal, est un chanteur et rappeur français d’origine algérienne. Il est né le 2 mai 1981 à Marseille, en France. L’artiste s’est fait connaître grâce à ses titres mêlant rap, reggae et musique méditerranéenne, qui mettent en avant ses origines et sa culture.

Soolking performe à Montréal

Le mercredi 15 juin dernier, le Festival Francofolies, un événement musical majeur de la francophonie, accueillait sur sa célèbre Scène Bell un artiste algérien qui ne cesse de se faire remarquer à l’échelle internationale : Soolking.

Soolking a réussi à conquérir les 60 000 spectateurs présents en offrant une parfaite combinaison de musique traditionnelle algérienne avec des influences modernes de hip-hop et de R&B.

Le Francofolies de Montréal, était de retour pour sa 34e édition qui s’est déroulée du 9 au 17 juin 2023, a été présenté comme la plus grande célébration musicale de la francophonie.

L’affluence a été massive, comme l’a confirmé Soolking dans une vidéo postée sur son compte Instagram après le concert : « Merci @francosmtl, merci à mon public du Canada. Record battu au festival ». Une atmosphère électrisante a salué sa performance exceptionnelle.