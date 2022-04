L’artiste Algérien, Chakib Bouzidi n’est plus

Aujourd’hui, la famille artistique Algérienne est en deuil. Le musicien, auteur, compositeur et leader du groupe Ifrkiya Spirit, Chakib Bouzidi n’est plus. En effet cet artiste Algérien est décédé ce mardi 26 avril 2022, des suites d’un long et dur combat contre le cancer.

Le paysage artistique algérien perd une perle de la musique algérienne et africaine. Chakib Bouzidi était connu dans le monde artistique Algérien pour sa générosité, sa simplicité, sa gentillesse, mais surtout pour son grand amour de l’art et de la musique.

Chakib Bouzidi était un homme-orchestre et multi instrumentiste, qui pouvait passer avec aisance du goumbri à la kora en passant par le n’goni et la tama. Un artiste Algérien mais aussi un artiste du monde.

Une belle âme qui s’en va. Toute la rédaction présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt.