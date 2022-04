L’artisanat algérien se numérise : les vrais problèmes persistent

Les artisans algériens auront enfin leur propre plateforme d’inscription numérique. L’annonce a été faite par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat à l’issue d’une réunion qui s’est tenue lundi 10 avril 2022 à Alger, indique un communiqué du ministère délégué avec un groupe d’artisans des wilayas d’Alger et de Boumerdès. Cette plateforme vise à soutenir et accompagner cette importante activité économique, restée jusque-là à l’écart de la nouvelle dynamique économique du pays.

Les artisans exposent leurs problèmes

Les participants ont saisi l’occasion de cette rencontre pour présenter au ministre délégué un exposé sur la situation de l’activité artisanale en Algérie ainsi que les principaux problèmes que rencontrent les artisans lors de l’exercice de leur activité. Parmi ces obstacles, le manque de la matière première et la difficulté à commercialiser leurs produits sur le marché, a ajouté le communiqué.

Après avoir écouté les préoccupations et les doléances des représentants des artisans, Nassim Diafat a réitéré l’engagement des intérêts de son département ministériel à les accompagner pour promouvoir et développer leurs activités.

A cet effet, le ministre a annoncé « la tenue de rencontres hebdomadaires entre les artisans et les directeurs des agences de wilaya regroupant les artisans avec les directeurs des agences de wilaya pour recevoir les informations nécessaires et bénéficier des avantages et facilités accordées par l’ANADE et l’ANGEM en faveur des jeunes, tous âges confondus, pour la création de leurs microentreprises ». Des mesures qui devraient encourager les jeunes à s’intéresser à ce secteur d’activité au fort potentiel encore inexploité.

Plus de 80 000 postes d’emplois créés en 3 mois !

Notons que le secteur de l’artisanat a eu un impact positif sur la création d’opportunités d’emplois en Algérie. En effet, pas moins de 84 000 postes ont été créés entre la fin de l’année 2020 et mars 2021, portant le nombre d’emplois créés par le secteur à un peu plus d’un millions d’emplois.

Outre le volet économique, l’importance de l’artisanat et des métiers a également un impact très important sur d’autres secteurs liés au domaine cultuel, civilisationnel et touristique.

Pour ce, l’accompagnement des artisans devrait se traduire par des actions concrètes pour leur permettre de développer leurs projets d’entreprises sociales durables dans tout le pays, notamment dans les régions enclavées. Les programmes d’apprentissage et de formation, les crédits dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) et l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), et le suivi des projets, sont autant d’actions inscrites dans le programme du gouvernement pour propulser l’activité artisanale en Algérie.