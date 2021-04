La drogue est devenue un fléau national. Les dealers qui font des substances illicites leur fonds de commerce, pullulent dans la capitale et un peu partout en Algérie. Mais ce n’est apparemment plus dans les coins sombres des ruelles désertées que les vendeurs de drogues aiment se poster à Alger, mais au niveau des arrêts de Tramway.

Dans un communiqué de la cellule de communication de la DGSN, qui est parvenu ce matin à notre rédaction, les services de sécurité de la wilaya d’Alger, et plus précisément les agents de police chargés de la sécurité du métro, ont procédé à deux arrestations au niveau des arrêts de tramway dans la capitale. Les deux arrestations concernent des délits de possession et de vente illégales de substances à effet psychotrope.

Deux dealers arrêtés

Selon le communiqué de la Direction Générale de la Sureté Nationale, le premier suspect a été arrêté pendant la matinée. Le suspect a été interpelé par les policiers, et suite à une fouille, 26 comprimés de médicament à effet psychotrope ont été trouvés sur lui. En plus de la marchandise destinée à la vente, le suspect avait également sur lui une somme de 4360 DA, comme cela est précisé par le communiqué.

Le deuxième suspect, arrêté lui aussi au niveau d’un arrêt de tramway à Alger, a été interpellé par les éléments de la police pendant la soirée. Suite a son arrestation, l’individu suspect a été fouillé, les policiers ont réussi a trouvé 40 comprimés de psychotropes désitinés à la vente sur lui.

Les deux mis en causes, arrêtés tous les deux au niveau des arrêts de tramway, dans la capitale Alger, ont été transférés, suite à leur arrestation par la police, vers le commissariat de Hussein Dey