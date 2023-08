L’arrestation du chauffeur de bus qui a semé la terreur sur les routes d’Alger (VIDÉO)

La capitale algérienne a été le théâtre d’un événement marquant récemment, avec l’arrestation par les forces de police d’un conducteur de bus transportant des passagers. Ce dernier avait été filmé en train de réaliser une manœuvre audacieuse et dangereuse sur la voie publique, en direction de la gare routière de Zeralda. Les autorités ont rapidement réagi à cet incident, comme en témoigne un communiqué officiel émis par les responsables de la sécurité locale.

D’après le communiqué officiel, la diffusion virale d’une vidéo capturée et partagée sur les plateformes des médias sociaux, où l’on pouvait observer un chauffeur de bus exécutant une manœuvre risquée sur la voie publique en direction de la gare routière de Zeralda, a suscité une réaction rapide des forces de sécurité de la wilaya d’Alger. Agissant sous l’égide de la deuxième unité de la police urbaine opérant au sein de la circonscription administrative de Zeralda, ces agents ont réussi à appréhender le conducteur en question, ainsi que le véhicule impliqué dans cet acte répréhensible.

Le communiqué ajoute également que « l’opération d’interpellation a pu être menée à bien grâce à l’utilisation astucieuse de technologies de pointe, ayant permis l’identification formelle du chauffeur et la saisie du véhicule en question. Le mis en cause a ensuite été présenté devant l’instance judiciaire compétente au niveau régional, afin de répondre des charges liées à la réalisation d’une manœuvre dangereuse sur la voie publique, mettant ainsi en péril la vie des passagers et enfreignant les normes de sécurité routière applicables aux transports en commun.«

Bilan de la Circulation Routière et Interventions de la Protection Civile

La semaine du 6 au 12 août 2023 a été marquée par une série de statistiques inquiétantes en matière de sécurité routière à travers le territoire algérien. D’après le dernier rapport hebdomadaire de la Protection civile, pas moins de 1408 accidents de la circulation ont été répertoriés, ayant malheureusement entraîné le décès de 49 individus et blessé 1892 autres. Les chiffres sont édifiants et mettent en lumière la nécessité d’une vigilance accrue sur les routes du pays. La wilaya de Djelfa a été particulièrement touchée, enregistrant un bilan tragique de 10 décès et 42 blessés à la suite de 18 accidents de la route, comme le précise la même source officielle.

Dans le même temps, les équipes dévouées de la Protection civile ont été sollicitées à maintes reprises pour éteindre pas moins de 1607 incendies, parmi lesquels figuraient des feux urbains et industriels. Les zones les plus affectées par ces incidents ont été recensées à Alger (205 incendies), Annaba (128) et Blida (120).

En parallèle, les agents de la Protection civile ont été à l’œuvre, intervenant pas moins de 5191 fois pour secourir 457 individus en situation de danger. Ils ont également réalisé 4470 opérations d’assistance diverses, soulignant ainsi leur engagement indéfectible en faveur de la sécurité et du bien-être des citoyens à travers le pays.