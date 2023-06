L’Armée de l’air algérienne en voie d’acquérir 4 avions ravitailleurs Airbus A330 MRTT

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE – L’armée de l’air algérienne est en voie d’acquérir 4 avions ravitailleurs de type Airbus A330 MRTT. Ces derniers jours, L’ANP a effectué plusieurs tests de ravitaillement sur des Soukhoï Su-30 et des Soukhoï Su-24. En outre, L’Algérie dispose d’une très bonne base de maintenance d’Airbus A330.

Jeudi dernier (8 juin 2023), le site spécialisé menadefense.net a révélé qu’un Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de la Royal Air Force (force aérienne de l’armée britannique) effectue actuellement en Algérie « des tests poussés de transport et de refuelling (ravitaillement, NDLR) ».

🔴 À LIRE AUSSI : Des analystes américains incitent Washington à vendre des armes à l’Algérie

Ces tests, précise notre source, ont eu lieu dans le nord du pays ainsi qu’à l’extrême sud, dans des conditions beaucoup plus extrêmes, « avec des décollages à pleine charge d’aéroports de haute altitude et climat chaud ».

Pourquoi l’Algérie a-t-elle décidé de se détourner de la Russie pour se tourner vers Airbus ?

Les tests de ravitaillement en vol ont été effectués sur les avions de chasse russes : Soukhoï Su-30 et Soukhoï Su-24 de l’armée de l’air algériennes. Et ces derniers, indique la même source, ont montré « une parfaite compatibilité entre les appareils ».

En mai 2013, un autre Airbus A330 MRTT (avion militaire de transport et de ravitaillement à large fuselage) avait visité l’Algérie pour des tests similaires en vue de négociations. Cependant, l’armée algérienne et son fournisseur les ont abandonnées quelques mois plus tard.

Toujours selon menadefense.net, le choix de l’Algérie de reprendre les négociations avec Airbus Defence and Space (ADS) s’explique par le retard que la Russie a enregistré dans la mise sur le marché de son modèle d’avion ravitailleur, le Iliouchine Il-78.

L’armée de l’air algérienne envisage, dans un premier temps, d’acheter au moins 4 appareils Airbus A330 MRTT. Mais, l’objectif à terme pour l’ANP consiste à posséder 8 ravitailleurs.

🔴 À LIRE AUSSI : La 1re corvette Al-Moutassadi de la marine accoste au port d’Alger

Il faut savoir, enfin, que l’Algérie dispose de « bonnes capacités de maintenance d’avions long-courriers Airbus ainsi que de nombreux techniciens formés sur ce type d’appareils ». Cela permettra une intégration rapide des A33 MRTT dans la flotte de ravitailleurs de l’armée algérienne.

Mis en service en 2011, l’Airbus A330 MRTT est un avion militaire de transport et de ravitaillement à large fuselage. Il est développé par la division Defence and Space du constructeur européen Airbus. Il dérive du modèle civil Airbus A330.