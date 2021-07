Large campagne de solidarité de la classe politique avec Fethi Ghares

Avec la frénésie des arrestations qui ont touché des dizaines de manifestants et autres figures emblématiques du hirak, les gestes citoyens se multiplient pour exprimer la solidarité du mouvement populaire avec ses enfants, ses animateurs et ses cadres.

La dernière arrestation du coordinateur national du Mouvement démocratique et social, Fethi Ghares, qui a été placé, ce jeudi, sous mandat de dépôt, après avoir été présenté, dans la matinée, devant le procureur de la république puis le juge d’instruction près le tribunal de Baïnem (Bab El Oued), a suscité l’indignation totale en Algérie.

Fethi Ghares est poursuivi pour « atteinte à la personne du président de la république, outrage à corps constitué, diffusion au public de publications pouvant porter atteinte à l’intérêt national, diffusions d’informations pouvant porter atteinte à l’unité nationale, diffusion d’informations pouvant porter atteinte à l’ordre public ».

Solidarité totale

Des dizaines de militants du Hirak et de la démocratie ont dénoncé l’arrestation de l’Homme courageux, le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Bellabes a écrit sur son compte Facebook, » Par l’arrestation spectacle de Fethi Gheras, premier responsable du MDS- un parti politique agréé- le pouvoir persiste et déclare que les acteurs politiques de l’opposition sont désormais considérés comme des criminels ».

Le Parti des travailleurs de Louisa Hanoune a également écrit, « Solidarité inconditionnelle avec Fethi Ghares, coordinateur du Parti MDS, arrêté en cette fin de journée du 30 juin ».

Pour sa part, la présidente du parti Union pour le changement et le progrès (UCP), Zoubida Assoul, n’a pas manqué l’occasion pour soutenir son camarade du Combat, » Tout mon soutien aux militants et dirigeants du MDS . Liberté pour Fethi Gheras », a-t-elle écrit.

La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme LADDH, a déploré « une dérive autoritaire qui s’installe », dénonçant à cet égard l’escalade de la répression se poursuit, » Fethi Ghares coordinateur du MDS parti politique de l’opposition sous mandat de dépôt. NON l’action politique n’est pas un crime. La LADDH tout en exprimant sa pleine solidarité avec les militantEs du MDS et Messaouda Cheballah militante et épouse de Fethi, réitère son appel à l’arrêt de la répression et la Libération de l’ensemble des détenus d’opinion », a écrit LADDH.