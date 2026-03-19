L’arbitre controversé Pierre-Ghislain Atcho retrouve l’Algérie !

Qui ne connaît pas l’arbitre international gabonais Pierre-Ghislain Atcho ? S’il est reconnu pour son expérience et sa présence dans les grandes compétitions africaines, son nom reste aussi fortement associé à la polémique. Cet arbitre a en effet suscité de vives critiques lors des deux dernières éditions de la Coupe d’Afrique des nations, notamment lorsqu’il avait été désigné à la VAR. L’un des épisodes les plus marquants reste celui du quart de finale au Maroc face au Nigeria, où certaines décisions avaient été perçues comme défavorables à l’équipe d’Algérie.

Un arbitre que la Fédération algérienne de football (FAF) avait déjà recusé lorsqu’il avait été désigné pour arbitrer le match Algérie-Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde-2026. Les tensions entre la FAF et le referee gabonais étaient alors visibles, témoignant d’une méfiance persistante envers certaines désignations arbitrales dans les compétitions internationales.

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Atcho revient, et toujours à la VAR

Aujourd’hui, le nom de Pierre-Ghislain Atcho revient sur le devant de la scène. L’arbitre gabonais a été désigné à la VAR pour le match USM Alger–Maniema Union, comptant pour le quart de finale retour de la Coupe de la CAF. Une nomination qui ne passe pas inaperçue, surtout lorsqu’on considère le reste de l’équipe arbitrale. Le Malien Boubou Traoré, lui aussi souvent au centre de polémiques, officiera sur le terrain, assisté de son compatriote Modibo Samaké et du Togolais Jonathan Ahonto Koffi.

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Cette configuration a naturellement suscité des interrogations parmi les supporters et observateurs. L’USMA pourrait se retrouver confrontée à un environnement arbitral jugé défavorable. La prudence est de mise, d’autant plus que l’équipe de Soustara pourrait croiser en demi-finale l’un des deux représentants marocains, le Wydad Casablanca ou l’Olympique de Safi, accentuant les suspicions autour de certaines désignations.

Pour l’USMA, il s’agira non seulement de se concentrer sur le terrain, mais aussi de démontrer que ses performances ne peuvent être influencées par des polémiques extérieures.

En définitive, le retour de Pierre-Ghislain Atcho sur une rencontre impliquant l’Algérie ravive le débat sur l’arbitrage africain et la nécessité d’une transparence totale dans les désignations. Le match USM Alger–Maniema Union s’annonce ainsi sous haute tension, avec une vigilance accrue de toutes les parties concernées.

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