L’ARAV suspend une émission sportive sur Ennahar TV

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a décidé de suspendre une émission sportive de la chaîne « Ennahar TV » pour une durée de 21 jours, suite à des propos à caractère raciste tenus par l’un de ses invités. Ces propos contreviennent aux lois régissant le secteur et celles relatives à la lutte contre le discours de haine, selon un communiqué publié ce lundi par l’instance.

L’Autorité a relevé que lors de l’émission « Stade Ennahar » diffusée le 19 avril 2025, l’un des invités a tenu des propos comportant « des connotations racistes explicites en violation des dispositions de la loi organique 23-14 relative aux médias, de la loi 23-20 sur l’activité audiovisuelle et du décret exécutif 24-250 ».

L’instance rappelle que ce discours « va à l’encontre des dispositions de la loi 20-05 de 2020 relative à la lutte contre le discours de haine ». Cette dernière criminalise tout discours incitant à la discrimination ou à la haine fondée sur la race, la religion ou le sexe.

Après avoir entendu aux représentants de la chaine de télévision privée, l’ARAV a décidé de sanctionner la chaine en question. Il s’agit de la suspension du programme incriminé pour 21 jours à compter de la publication du communiqué, la suppression de la vidéo de tous les réseaux sociaux ainsi qu’un avertissement à la chaîne concernant la répétition de telles infractions graves.

L’Autorité souligne que la chaîne, comme toutes les autres, doit respecter les critères d’objectivité dans ses programmes sportifs, veiller à l’absence de tout discours portant atteinte à la dignité humaine, s’abstenir d’inciter à la haine et à la discrimination raciale et promouvoir les valeurs de tolérance et d’esprit sportif.

Trop de publicité : l’ARAV a déjà averti 5 chaines de télévision privées

Il y a un mois, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a adressé un avertissement ferme à cinq chaînes de télévision pour non-respect des durées légales de publicité. Les chaînes concernées sont : Echourouk TV, El Hayat TV, Ennahar TV, Bahia TV et TV6.

Cette décision intervient après un premier avertissement émis en février 2025, resté sans effet. L’Autorité a constaté que ces chaînes continuaient de privilégier leurs intérêts financiers en dépassant les seuils autorisés pour les coupures publicitaires et en multipliant le placement de produits dans leurs émissions.

Les chaînes devaient se conformer aux articles 58 à 62 du décret exécutif 24-250. Elles risquaient de lourdes sanctions financières et même une suspension partielle ou totale de leurs programmes, conformément aux articles 76 et 77 de la loi 23-20 sur l’audiovisuel.

Cette mesure vise à protéger les téléspectateurs contre l’excès de publicité tout en maintenant un équilibre entre les intérêts économiques des chaînes et la qualité des programmes proposés au public.